Mersin'de yükseköğretim erkek öğrenci yurdu hizmete açıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin “Mersin Yükseliyor, 41 Kere Müjde, 41 Yeni Açılış” mottosuyla başlattığı açılışların dördüncüsü, ‘yükseköğrenim erkek öğrenci yurdu' oldu.

Büyükşehir Belediyesinin öğrencilerin güvenli bir şekilde konaklayabilmeleri için hizmete sunduğu yurdun açılışı, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer'in katılımıyla gerçekleşti. Akdeniz ilçesinde yer alan, 3 ve 4 kişilik odaların yer aldığı 120 yatak kapasitesine sahip yurtta özel gereksinimli bireylerin kullanımına uygun birer kişilik 5 adet de engelsiz oda bulunuyor. Yurtta ayrıca, sabah ve akşam yemek hizmeti de veriliyor. Mersin'e hizmet üretirken gençleri ve eğitimi ayrı bir noktada tuttuklarını söyleyen Seçer, Türkiye'de eğitimde barınma sorununun hem veliler hem öğrenciler için çok sıkıntı verici bir konu olduğunu ifade etti. Hayata geçirdikleri hizmetleri halkın kaynaklarıyla kente kazandırdıklarını söyleyen Seçer, “Biz aracıyız, önemli olan bu kaynağı halel getirmeden, israf etmeden size hizmete dönüştürmek” dedi.

Son yıllarda kentte öğrencilere yönelik projeler ve kültürel etkinliklerin artmasıyla öğrencilerin Mersin'e olan ilgisinin de yükseldiğini belirten Seçer, çocukların iyi eğitimiyle ülkedeki refah ve mutluluğun doğru orantılı olduğunu söyledi. Seçer, eski tıp fakültesi hastanesinin metruk binasını öğrenciler için elverişli bir yurda dönüştürürken Mersin Üniversitesinin de desteğini aldıklarını belirtti. Seçer, “Birlikten güç doğar. Bu anlayışla devam edersek yapamayacağımız iş yok. Bugüne kadar ne yaptıysak emin olun çok daha fazlasını yaparak ilerleriz. Başarılı hizmetler oldukça bizim de moralimiz yükseliyor. Sabah daha erken kalkıyoruz. Uyumak bile istemiyoruz. Çünkü insanları mutlu görüyoruz. Enerjimiz onların mutluluğu” diye konuştu.

Mersin'in her bölgesine adil bir şekilde hizmet götürdüklerini vurgulayan Seçer, ilkini Gülnar'da açtıkları kız öğrenci yurdu ve erkek öğrenci konukevine değinerek, “Vatandaşlarımız arasında asla ayrım yapmıyoruz. Oradaki yurdumuz o bölgeye canlılık getirdi” şeklinde konuştu.

“Kurumlar arasında iletişim ve iş birliği olursa işte böyle güzel, atıl binalar işe yarar”

Türkiye'de atıl vaziyette bulunan binlerce binanın, kurumlarla iş birliği kurularak işlevsel hale getirilebileceğini söyleyen Seçer, “Yine burada 120 kapasiteli bir yurdumuzu hizmete açıyoruz. Silifke Taşucu'nda bir çalışmamız var, ihtiyaç var. Yine Mut'ta eski devlet hastanesi var. Bakanlıktan talebimizdir, istedik. Bu yurt için Rektör Bey'e, ‘Bura uygundur, bir yatırım yapalım, bir yurt açalım, kente katkımız olsun' dedik. Bir sözümüz iki olmadı. Neden? Bu bina halkın malıydı zaten. Türkiye'de binlerce kamu binası var ve milyarlarca ekonomik değere sahip bu binalar atıl vaziyette. Oysa kurumlar arasında iletişim, iş birliği olursa işte böyle güzel, atıl binalar işe yarar. Topluma hizmet eden çok güzel birer yuva haline gelir” ifadelerini kullandı.

Seçer, yurt konusunda ilçe belediyelerinin de çalışmalar yaptığı bilgisini paylaştı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak tüm Mersinlilere eşit ve adil bir anlayışla baktığını ifade eden Seçer, eğitim alanında öğrencilere sundukları ‘1 Ekmek 1 Çorba', ‘Mahalle Mutfakları', ‘Çamaşır Kafe' ve öğrenim desteğini anlattı. Seçer, “Çok değerli çalışmalar Mersin için. Mersin'in gençleri gitsin, Türkiye'nin ve dünyanın en iyi sınavlarını kazansın, Mersin'i onurlandırıp şereflendirsin, ilim adamı ve bilim adamı olsun, mühendis, doktor ve hukukçu olsun. Mersin'de eğitimli insan sayısı ne kadar artarsa bizi Türkiye'ye tanıtır, dünyaya tanıtır. Mersin'in de marka değeri artar” dedi.

Önümüzdeki günlerde açılışı yapılacak olan adres okuma salonunu da övgüyle anlatan Seçer, yazar Ahmet Ümit'in de açılışa geleceği bilgisini verdi. Adres okuma salonunun çok farklı bir konseptte olduğunu dile getiren Seçer “Her ay ya da belli sürelerle yazarlar gelip gençlerle sohbet edecek. Mersin'deki tüm gençleri mutlaka adres okuma salonuna bekliyorum. ‘Türkiye'nin en iyi okuma salonu' dediler. Görmenizi, öğrencilerimizin gidip çalışmasını tavsiye ederim. 24 saat açık olacak. Orada huzur ve güven ortamı var. Gençlerimizi oraya bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Akdeniz ilçesi İhsaniye Mahalle Muhtarı Zehra Yılmaz, başta mahallesi olmak üzere Mersin'e kazandırılan bu yurdun eğitime yapılan hizmetler arasında büyük önem taşıdığını söyledi. Yılmaz, “Burası metruk bir binaydı. Gördüğünüz gibi çevresindeki dükkanlar bomboş oldu. Bu yurdun burada açılması ve öğrencilerin gelmesinin, hem mahallemize hem esnafımıza hem de mahallenin hareketliliğine canlılık katacağına inanıyorum” diye konuştu.

Öğrenci velisi Ali Şehnaz, “Öğrenciler bir yüksekokulu kazandığı zaman sevinç çığlığı atarken, biz anne ve babaların aklına ilk gelen şey ‘acaba yurdu var mı?'. Bunu düşünüyoruz. Yurt, özellikle yükseköğrenim gençliği için olmazsa olmaz bir şey. Büyükşehir Belediyemizin öğrencilerimize sunduğu bu hizmet önemli” diye konuştu.

Yurtta kalan öğrencilerden Şeref Aksu, öğrenciler olarak barınma konusunda çok sıkıntı çektiklerini ve bu konuyu Teksin üzerinden Başkan Vahap Seçer'e ilettiklerini anlatarak, “Ben ve onlarca öğrenci arkadaşım başvurularda bulunduk. Onlar da kayıtsız kalmak yerine şu anda açılışını yapmış olduğumuz yurdu bize kazandırdılar. Sadece yurtla yetinmediklerini görüyorum. 1,5 yıldır Mersin'deyim, özellikle üniversitenin kapısındaki mahalle mutfakları, sahilde yeni açılan kütüphaneler, spor kursları, sahalar, Mersin sahilinin bozulmamış olması her şekilde Mersin Büyükşehir Belediyesinin öğrencisine önem verdiğini gördük” dedi.

Konuşmaların ardından yurdun açılışı yapıldı