Mersin'de 'Yunuslar' bin 900 adet uyuşturucu hap ele geçirdi

Mersin'de 'Yunuslar' diye adlandırılan motosikletli polis timleri, bir araçta yaptığı aramada bin 900 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timleri, Mezitli Yeni Mahalle GMK Bulvarı üzerinde şüphelendikleri bir ticareti taksiyi durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, bin 900 adet captagon uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.