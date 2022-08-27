Mersin'de 'Zafer Doğru 100. Yıl Oratoryosu'

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zaferi'nin 100. yılı kutlamalarına, haftaya yayılan programlarla Mersinli vatandaşları buluşturarak başladı.

Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde ilk olarak, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından, Özgecan Aslan Meydanı'nda zafere yaraşır bir ekinlik düzenlendi. Programa, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve Meclis Üyesi Gülcan Kış, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Genel Sanat Yönetmenliği'ni Murat Atak'ın, Orkestra Şefliği'ni Daniel Fedorean'ın yaptığı ‘Zafere Doğru 100. Yıl Oratoryosu'nda, Büyükşehir Belediyesi Sanat Toplulukları'nın oluşturduğu orkestra ve tiyatro sanatçıları, büyük zaferin tarihsel sürecini aryalar, napolitenler ve türküler eşliğinde sahneledi. Etkinlikte, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü ve Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger de Nazende Sevgilim, Kalbe Dolan O İlk Bakış, Çalın Davulları, Bir Fırtına Tuttu Bizi ve Sabahın Seherinde parçalarını seslendirdi. Etkinlikte, Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Atak ile Şehir Tiyatrosu oyuncuları, zaferin tarihsel sürecini anlattı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümsüz eseri Nutuk'tan cümlelerin de yer aldığı, Türk milletinin zafer yolculuğunda yaşadığı onurlu mücadeleyi anlatan oratoryoda, Büyükşehir Kent Orkestrası, Türk Halk Müziği Topluluğu ve Halk Oyunları Topluluğu'nun yanı sıra, Mersin Devlet Opera ve Balesi, Ankara Devlet Opera ve Balesi ile Adana Devlet Senfoni Orkestrası sanatçıları da yer aldı.

Etkinlikte konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülcan Kış, “Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı sanatçıları, muhteşem bir akışla zaferimizin tarihsel sürecini anlatan, zaferin yolculuğunu bize gösteren müthiş bir sahne sergilediler. Bu anlamlı günde, bizlere böylesi muhteşem bir geceyi yaşatan bütün sanatçılarımızı canı gönülden kutluyorum” dedi.

Kutlamaların Zafer Haftası boyunca devam edeceğimi belirten Kış, “Zafer Bayramı kutlamalarımız, 30 Ağustos'a kadar devam edecek. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlıkları, düzenledikleri etkinliklerle 30 Ağustos'a kadar Mersin'in her bir noktasında sizlerle olacak. 30 Ağustos akşamı da yine bu meydanda, Nova Norda ve Gazapizm'in konserleri gerçekleşecek” diye konuştu.

Etkinliğe katılan vatandaşlardan Yaşar Bahçeci, çok güzel bir akşam geçirdiklerini ifade ederek, “30 Ağustos Zafer Bayramı'nda böyle bir hatırlatma yaptığı için Büyükşehir Belediyesini tebrik etmek lazım. Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Atatürk'ü canı gönülden anmış olduk" şeklinde konuştu.

Merve Durgut Gökdaş ise bu akşam 30 Ağustos ruhunu yaşadıklarını belirterek, “Etkinlik çok keyifliydi. Akış asla sıkıcı değildi. Zaten tarihsel süreci o kadar güzel anlatmışlar ki, yeri geldi biz de eşlik ettik. Bunun yanı sıra halk oyunları da renk katmıştı. Çok keyif aldık. Bize bu ruhu tekrar yaşattığı için, ayrıca Başkanımız Vahap Seçer'e çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.