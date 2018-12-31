Mersin'de 'Zafere giden yol' tiyatro oyunu sahnelendi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından Çanakkale Zaferi ve Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun anlatıldığı ‘Zafere giden yol' isimli oyun sahnelendi.

Şehir Tiyatrosu oyuncuları ve kursiyerleri tarafından sahnelenen ve özel görüntü, efekt ve ışık sisteminin kullanıldığı 'Zafere giden yol' adlı oyun vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Kongre ve Sergi Sarayı'nda sahnelenen oyunu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, KKTC Eğitim ve Kültür Ataşesi Yusuf İnanıroğlu ve çok sayıda vatandaş izledi. Oyunu izleyenler arasında Karboğazı zaferini yazanlar arasında yerini alan Kuvay-i Milliye Bozkurt Müfrezesi Komutanı Mithat Toroğlu'nun oğlu avukat Şarman Toroğlu ve Hamzabeyli Müfrezesi Komutanı İstiklal Madalyalı Yılmaz Efe ünvanlı Şeref Genç'in kızı Hale Toroğlu'da vardı.

Ahmet Aksoy'un yönettiği, müzik, dans ve tiyatronun harmanlanarak sahnelendiği oyunda özel görüntüler, efektler ve ışık sistemleri ile kurtuluş mücadelesi anlatıldı. Özellikle milli duygulara hitap eden ve içerisinde zeybek ve halay gibi yöresel gösterilere de yer veren oyun vatandaşların taktirini topladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ve kursiyerleri, Büyükşehir Belediye Konservatuarı Türk Halk Müziği Topluluğu sanatçıları ile Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Ekibinden oluşan kalabalık bir kadronun görev aldığı oyunda izleyiciler, adeta 1920'li yıllara giderek Mersin'de ve tüm Türkiye'de yaşanan kurtuluş mücadelesine tanıklık etti.

Oyunda, Mersin'in kurtuluş mücadelesinden bazı kesitler ve kente mal olmuş önemli isimler anlatıldı. Sahnelenen oyun esnasında duygulanan vatandaşlar, oyuncuları ayakta alkışladı.

Sahnelenen tiyatro oyunu ile babasının da aralarında yerini aldığı 44 Kuvay-i Milliyeciyi ve Türkiye'nin kurtuluşu için şehit ve gazi olmuş tüm askerleri yeniden yad ettiklerini ifade eden Şarman Toroğlu, “Böyle bir eseri görmek beni son derece heyecanlandırdı. Böyle bir babanın oğlu olmaktan çok büyük gurur duyuyorum. Babam ve arkadaşları vatan için kanlarını, canlarını verdiler. Hepsinin ruhu şad olsun” dedi.