Mersin'de 'Zakkum' rüzgarı

Türk rock müziğinin yıldız topluluğu 'Zakkum', Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde düzenlenen konserde hayranlarıyla buluştu.

18. Mersin Uluslararası Müzik Festivali, Türk rock müziğinin yıldız topluluğu 'Zakkum'u, Mezitli Belediyesi Amfi Tiyatrosu'nda hayranlarıyla buluşturdu. Yusuf Demirkol, Eren Parlakgümüş, Emre Yılmaztürk ve Cem Senyücel'den oluşan topluluk, 'Hatıran yeter', 'Ahtapot', 'Anason', 'Acıta acıta' gibi pek çok sevilen şarkısını seslendirdi.

Binlerce kişinin izlediği konserde, sanatçılar dakikalarca ayakta alkışlandı.