Mersin'de zincirleme kaza: 6 yaralı

Mersin'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait 33 DFV 65 plakalı yolcu otobüsü, merkez Akdeniz ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı eski otogar kavşağında, önünde seyreden 33 M 0332 plakalı yolcu minibüsüne, ardından da bir ticari araca çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre biri ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza nedeniyle yoldaki trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.