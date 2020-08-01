İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mersin'de zincirleme kaza: 6 yaralı

Mersin’de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1’i ağır 6 kişi yaralandı.

Mersin'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 6 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait 33 DFV 65 plakalı yolcu otobüsü, merkez Akdeniz ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı eski otogar kavşağında, önünde seyreden 33 M 0332 plakalı yolcu minibüsüne, ardından da bir ticari araca çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre biri ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza nedeniyle yoldaki trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.