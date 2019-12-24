Mersin'deki ağaç katliamı ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı

Mersin'de 74 dönümlük kızılçam ormanının bulunduğu bölgede, yaklaşık bin 500 ağacın izinsiz kesilmesiyle ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, pazar günü gece saatlerinde yapılan kaçak ağaç kesildiği yönündeki telefon ihbarına istinaden, görevli orman muhafaza memurlarının Eski Mezitli Mahallesi'ndeki bölgeye intikal ettirildiği, yapılan incelemede, 74 bin metrekarelik alandaki orman ağaçlarının diplerinden kesilerek yerinde bırakıldığının tespit edildiği belirtildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında suç tutanağı tanzim edilen M.Ş.'nin gözaltına alındığı ifade edilirken, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince, kesilen ağaçların bulunduğu alana fıstıkçamı, harnup ve kızılçam fidanlarının dikilmesi ve söz konusu yerin dikenli telle çevrilmesi için çalışma başlatıldığı kaydedildi.

Tarhan: "Sözün bittiği yerdeyiz'

Öte yandan Eski Mezitli Mahallesi'nde 74 dönümlük kızılçam ormanının bir gecede kesilmesine tepki gösteren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, ağaçların kesildiği bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Yaşanan katliamla ilgili bilgi alan Başkan Tarhan, benzer katliamların yaşanmaması için sorumluların gereken cezayı almalarını istedi.

Daha önce de aynı bölgede benzer katliamların yaşandığına dikkat çeken Tarhan, “2017 yılında da yaşadık yine aynı bölgede, aynı kişiler tarafından yapıldı. Ağaçlandırılması sözü verilmesine rağmen burada yine limon ağacı dikildi. 2017'den bu yana bir gelişme yaşanmıyor. Bunun sonucunu biliyorlar ve bir şey olmadığını görüyorlar. Vatandaş 'yapanın yanına kar kalıyor' diyerek yapıyor bu eylemi. Çevre katliamlarına neden olanlara en ağır cezanın verilmesi gerekiyor. Bazen insan bireysel olarak da belediye başkanı olarak da 'Bu kadar da olmaz' diyor" ifadelerini kullandı.

Talan edilen arazinin konumuna da dikkat çeken Başkan Tarhan, “Bu kadar büyük bir arazinin bir gecede kesilebilmesi için birkaç kişi değil onlarca, belki yüze yakın kişinin yer aldığı bir ekip gerekli. Üstelik hafta sonu gece oluyor bunlar. Duyulmaması, çevrede yaşayanlar tarafından görülmemesi çok zor. Gündüz yapılmaması bile insanın aklına birçok şey getiriyor. Üstelikte gelecekte değeri çok yüksek olacak bir yer. Devlet Hastanesi'nin önümüzdeki aylarda inşaat ihalesi yapılacak. Hemen onun yanında yapılan bir kesim gayet bilinçli yapılmıştır. Yarınlarda o hastanenin yanında bazı tasarruflarda bulunulacak demektir. Buna kim dur diyecek? Bir belediye başkanının kendi bölgesinde bir orman alanı katledilirken çaresiz kalması son derece acı bir tablodur. Burası için gerekenin yapılacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Mersin'de bulunan sivil toplum kuruluşları ve çevre örgütlerine de çağrı yapan Başkan Tarhan, talana karşı kamuoyunun ses yükseltmesi gerektiğini söyledi. En büyük çevreciliğin mevcut alanların korunmasıyla başladığını söyleyen Tarhan, “Sürekli olarak ‘ormanları koruyalım' diyoruz ama maalesef bunu pratiğe dökemiyoruz. Belediye sınırları içinde, üstelik kırsal denilemeyecek bir bölgede, gece yarısı belli kişiler kişisel rant amacıyla ormanı yok ediyor ve limon bahçesi yapıyor. Buna herkesin ses çıkarması ve sadece hukuka bırakmaması gerekiyor. Ormanların birtakım kişilere rant kapısı olmasının önüne geçilsin. Eğer mevcut ormanlarımıza sahip çıkamıyorsak çevreciliğimizi sorgulamamız gerekiyor. Sözün bittiği yerdeyiz" dedi.