Mersin'deki ağaç kurutulması davasında karar çıktı

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesi Özgecan Aslan Barış Meydanı'ndaki yarım asırlık ağacın matkapla delinip, içine asit türevi sıvı enjekte edilerek kurutulmasına ilişkin davada karar çıktı. 'Nitelikli kamu malına zarar verme' suçundan 4'er yıla kadar hapis cezası istenen zanlıların cezaları para cezasına çevrildi.

Mersin 13'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Yusuf S. ile avukatlar katıldı. Sanıklara 'nitelikli kamu malına zarar verme' suçundan 4'er yıla kadar hapis cezası verilmesinin talep edildiği davada, sanıklardan Serdar Gökçek'e 1 yılın karşılığında 29 bin 200 TL, Oğuzhan Ç.'ye 1 yılın karşılığında 18 bin 250 TL, Yusuf S.'ye ise 10 ay karşılığında 15 bin TL 'mala zarar verme' suçundan dolayı para cezası verildi.

Olayın geçmişi

Adnan Menderes sahilindeki Özgecan Aslan Barış Meydanı'nın simgesi haline gelen yarım asırlık kauçuk ağacı, kök noktasından matkapla 9 delik açılıp, içine asit türevi sıvı enjekte edilerek kurutuldu. İhbarla çalışma başlatan polis, bölgedeki kamera kayıtlarını tek tek inceledi. Ağaca 29 Haziran günü saat 03.00 sıralarında sıvı enjekte eden kişilerin kullandığı 34 DKC 222 plakalı aracın, Mersin Büyükşehir Belediyesince kiralandığı tespit edildi. Aracı kullanan belediye çalışanı Yusuf S. gözaltına alındı. Şahıs, beraberindeki kişinin, Toroslar CHP Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Ç. olduğunu, talimatın da Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek'ten geldiğini iddia etti. Bunun üzerine ekipler Oğuzhan Ç. ile Salim Serdar Gökçek'i de gözaltına aldı. İşlemleri sonrası nöbetçi hakimliğe çıkarılan 3 şüpheli, yurt dışına çıkış yasağı konulup, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.