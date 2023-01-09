İhlas Haber Ajansı

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Mersin'deki asayiş operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı

Mersin’de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 32 şüpheliden 13’ü tutuklandı.

Mersin'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 32 şüpheliden 13'ü tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kasten yaralama, yağma, genel güvenliğin tehlikeye sokulması ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarına karıştıkları iddiasıyla 7 Ocak'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınana 32 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 8'i savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 24 şüpheliden O.A., Y.Y., F.E., A.Y., D.Y., A.Y., S.P., M.D., A.D., A.D, L.D., M.D. ve R.D. tutuklandı, 11 şüpheli ise 'adli kontrol' şartı ile salıverildi.

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