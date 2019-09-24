Mersin'deki bateristin rekor denemesi yarım kaldı

MERSİN (İHA) – Mersin'de, daha önce 42 saatlik rekorun sahibi olan 60 yaşındaki baterist Oktay Kızılkaya'nın 160 saat aralıksız bateri çalma rekor denemesi yarım kaldı. Sol elindeki bağlantı eklemlerinde oluşan hasar nedeniyle rahatsızlanan Kızılkaya, doktor tavsiyesiyle rekor denemesini 71'inci saatte bırakmak zorunda kaldı.

Mersin'de yaşayan baterist Oktay Kızılkaya, daha önce kendisine ait olan 'en uzun süre aralıksız bateri çalma' dünya rekorunu yeniden elde etmek için Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında, aralıksız 160 saatlik bateri çalma maratonuna başladı. Mezitli Belediyesinin destekleriyle Adnan Menderes Bulvarı Kültür Park içindeki Side Harabeleri önünde 20 Eylül 2019 tarihinde saat 17.45'te 160 saatlik rekor denemesine başlayan Kızılkaya, denemenin 4'üncü günü akşamında rahatsızlandı. Kol ve bacaklarında oluşan şişme sonrası Mezitli Belediyesi sağlık ekibi tarafından muayene edilen Kızılkaya, bırakmasının önerilmesi üzerine, 71'inci saatte rekor denemesini bırakarak evine götürüldü.

“Üzüntüm sonsuz”

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın ilk vuruşunu yaptığı rekor denemesi ile yeniden Guinness Rekorlar Kitabına girmeyi hedefleyen Kızılkaya, yaptığı açıklamada, 23 Eylül akşamı saat 19.00 sıralarında rekor denemesini bıraktığını söyledi. Şu anda evde istirahatte olduğunu belirten Kızılkaya, “Rekor denemesini 71'inci saatte bıraktım. Sol elimde dirsekten bileğe kadar bir şişme vardı. Bağlantı eklemlerindeki hasardan dolayı doktorun vermiş olduğu beyan var. Bu nedenle 68'inci saatten sonra çok şiddetli kramplar girmeye başladı ve rekor denemesini bırakmak zorunda kaldım” dedi.

Denemeyi bırakmasıyla ilgili duygularını da paylaşan Kızılkaya, “Çok daha fazla mutlu olmak, bu rekoru Mersin'e, Türkiye'ye, dünyaya iletmek isterdim. Mersin halkını çok seviyorum. Mersinlilere teşekkür ediyorum, beni yalnız bırakmadılar. Onlara müteşekkirim. Belediye Başkanım Neşet Tarhan'a karşı çok büyük bir mahcubiyet duyuyorum. Bana tüm imkanları sağlamış olmasına rağmen bu rekor denemesini bırakmak zorunda kaldım. Ama tekrar denemeyi düşünüyorum ve tekrar deneyeceğim inşallah. Şu anda aldığım ilaçların etkisi var ama üzüntüm sonsuz; keşke becerebilseydim” diye konuştu.

“Önemli olan sağlıktır”

Öte yandan, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da yaptığı açıklamada, Mersin ve Mezitli'nin adını duyurduğu için Kızılkaya'ya teşekkür ederek, “İsterdik ki, Oktay Kızılkaya arkadaşımız daha önce olduğu gibi 160 saati tamamlayarak rekor kırsın. Ancak her şeyden önce önemli olan sağlıktır. Böylesi sağlık sorunları yaşadığı bir ortamda devam etmesine izin veremezdik. Oktay Bey de sağduyulu davranarak sağlık ekibimizin bırakma önerisini kabul etti. Rekor kırılamamış olmasına karşın oluşturduğu sinerji ile Mersin'in ve Mezitli'nin tanıtımına önemli katkı verdi. Günlerdir ulusal basın, bu rekor denemesini haberlerine konu ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer ve binlerce Mersinli rekor denemesinin yapıldığı alana gelerek Oktay Kızılkaya'ya destek verdi. Bu birliktelik ve dayanışma ruhu en az rekorun kırılması kadar önemlidir. Başta Kızılkaya olmak üzere emek ve destek veren herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Kızılkaya, 2003 yılında kırdığı 42 saatlik rekorun Kanadalı bir baterist tarafından 134 saat 5 dakika ile kırılmasının ardından harekete geçmiş ve 160 saat aralıksız bateri çalarak yeniden bu rekorun sahibi olmak için denemeye başlamıştı.