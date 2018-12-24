Mersin'deki bazı yatırımların gecikmesi tepkilere neden oldu

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan, kentin ekonomik gelişiminin önünde engel gibi duran bazı temel kamu yatırımlarının hayata geçmesini beklemekten yorulduklarını belirterek, "Mersin kamuoyu aynı yatırımların 'temeli atıldı, ihalesi verildi, inşaatı devam ediyor' gibi haber ve müjdelerini dinlemek istemiyor" dedi.

Kızıltan, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, hayata geçmesini bekledikleri yatırımların, Mersin'den daha çok Türkiye'nin ekonomik gelişmesini, ülkenin ihracatını, ülke ihracatının lojistiğini ve kalkınmasını ilerletecek yatırımlar olduğunu vurguladı. Yatırımların gecikmesinden dolayı zarar görenin sadece Mersin değil, Türkiye olduğunu savunan Kızıltan, "Ülkemizin ve kentimizin tüm realiteleri göz önünde tutulduğunda, bu yatırımların hayata geçmemesini gerektirecek hiç bir akılcı neden göremiyoruz. Bu da tüm Mersinlileri bir açıklama bekleme durumuna getiriyor" ifadelerini kullandı.

“Mersin kendi göbek bağını kendisi kesmeye alışkındır"

Mersin'in temel ihtiyaç olmayan, işlevsiz, dekoratif yatırımlar beklemediğini, 'o şehirde var, bizim de olsun' gibi bir yaklaşım da sergilemediğini kaydeden Kızıltan, "Aksine gerekli olan yapılsın diyoruz. Türkiye'nin katma değerli tarım ürünlerini üreten, ülkenin katma değerli sanayi ürünlerini üreten, ülkenin alternatif turizm hedefi ile başlayıp bunu daha da uluslararası bir turizm şekline çevirme potansiyeli Antalya'ya eş olan bir Mersin'in hava limanının bitmesi, sadece Mersin için mi, yoksa ülkemiz için mi önemli? Gerçekte kazanan kim, kaybeden kim? Bu soruyu herkes kendisine sormalıdır. Ülkenin birçok yerinde acil ihtiyaç olmayan hava limanlarına, kullanılmayan lojistik merkezlere pay ayrılırken, ekonomiye anında dönüş yapacak Mersin neden bekliyor? 'Kaybeden sadece ve sadece Mersin' diyenlere şunu söylemek isterim; Mersin kendi göbek bağını kendisi kesmeye alışkın bir kenttir, farklı bir kültür vardır. Biz kendimize yeni bir yol buluruz. Ama 'bu yatırımların hayata geçmemesinden dolayı kaybeden ülkemizdir' diyorsanız, o halde sorun daha büyük demektir" diye konuştu.

"Aynı yatırım konularını o kadar çok dile getirdik ki, artık yorulduk"

Mersin'in gerçekçi yaklaşımlar sergileyen, zor zamanlarda bile ağlamayan, talep etmeyen bir kent olduğunu ifade eden Kızıltan, şöyle devam etti; "Bu anlamda ülkemizin zor zamanlarında da fedakarlık yapmayı bilen, çok şey talep etmeyen bir kent olduk. Ama ülke kaynakları öncelik sırasına göre acil ihtiyaç gerekmeyen yerlerde yatırıma dönüşürken, gerçek yatırım noktası olan ve hem bölgeye hem de ülkeye hizmet edecek nokta olan Mersin'de rafa kaldırılınca, elbette bu Mersinlilerde haklı bir tepkiye dönüşmektedir. Aynı yatırım konularını o kadar çok dile getirdik ki, artık yorulduk. Sokaktaki herhangi bir vatandaşa sorulsa her Mersinli bu sorunları, bekleyen yatırımları sayabilir. Türkiye'nin lojistik merkezi dediğiniz bir kentin lojistik merkezi olmaz mı? Hatta kendi finansmanını sağlayan, devletten bir şey beklemeyen bir lojistik merkez yatırımına yıllarca neden izin verilmedi ve bir yerel kamu kurumunun raporuna kurban edildi? Kim kazandı, kim kaybetti? Ülkenin katma değerli sanayi ürünlerini üreten bir sanayi kenti Mersin'in OSB-otoban bağlantısı neden yapılmaz? Nedir bu kadar büyük engel? Turizm bölgeleri, liman kavşağı gibi konular bunlardan bir kaçı. Gerçekten artık bu kent bu yatırımları duymaktan bıktı. İşin daha kötü yanı ise tüm bu yatırımların hayata geçmemesi bir çok dedi kodu, yanlış algı ve ayrımcılığı da beraberinde getiriyor. Kimi daha kolaycılık yaparak hiçbir icra gücü olmayan odalara suçu atıyor, kimileri yerel yönetimleri suçluyor, kimileri de siyaseti suçluyor ve bunların kente verilen bir ceza olduğunu iddia ediyor."

Mersin'in artık gelinen noktada bir açıklama beklediğini belirten Kızıltan, "Ama icraat, yatırımların hızlanması ve bunun topluma gösterilmesi en anlamlı ve en etkin açıklama olacaktır. Tüm yetkililere sesleniyoruz. Mersin'i ikinci plana atmayın, çünkü Mersin aldığından fazlasını ülkesine veren bir kenttir. Mersin ülkemizin ekonomik zenginliğidir, toplumsal huzurudur. Gelin bu zenginliği, bu huzuru yüceltelim" dedi.