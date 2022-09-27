İhlas Haber Ajansı

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Mersin'deki bombalı terörist saldırı turist kamerasında

Mersin’de teröristlerin Tece Polisevi’ne yönelik düzenlediği bombalı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Mersin'de teröristlerin Tece Polisevi'ne yönelik düzenlediği bombalı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Patlama anı turistlerin kamerasına yansıdı.


Dün 22.45 sıralarında merkez Mezitli ilçesine bağlı Tece Mahallesi'nde 1 polisin şehit olduğu, 1 polisin de yaralandığı Tece Polisevi'ne yönelik bombalı saldırıyla ilgili turistlerin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler ortaya çıktı. Görüntülere polis evi önünde patlamanın sesiyle birlikte alevlerin yükseldiği ve bununla birlikte turistlerin paniklediği yansıyor.

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