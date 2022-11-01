İhlas Haber Ajansı

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Mersin'deki DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama

Mersin’de silahlı terör örgütü DEAŞ’a yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1’i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mersin'de silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, örgütün sözde maliye yapılanması içinde bulunan ve kamplarında silahlı eğitim aldığı tespit edilen F.K.A.Z, M.Z., F.K.Z. ve T.A.D. isimli şahıslar gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden T.A.D. tutuklanırken, diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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