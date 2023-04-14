Mersin'deki DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Mersin'de jandarma tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, silahlı terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 4 şüpheli tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Akdeniz ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında sorumlu düzeyde faaliyet yürüten bir şüphelinin de olduğu 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanarak mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest kaldı.