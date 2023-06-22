Mersin'deki depremzedeler piknik etkinliğinde moral buldu

Mersin'de Büyükşehir Belediyesinin Davultepe'de hizmete açtığı Geçici Barınma Merkezinde kalan depremzedeler, Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi tarafından Toroslar ilçesine bağlı Darısekisi Örnek Köyü'nde düzenlenen piknik etkinliğinde moral buldu.

Depremin ilk anından itibaren tüm bölgelere ulaşan ve yardımlarını götüren Büyükşehir Belediyesi, Mersin'e gelen depremzede vatandaşların da ihtiyaçlarını karşılamak ve moral vermek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Halk Sağlığı ve Denetim Şubesi ekipleri, Davultepe Geçici Barınma Merkezinde kalan depremzedelere yönelik Toroslar ilçesine bağlı Darısekisi Örnek Köyünde piknik etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlikte depremzedeler güzel havanın tadını çıkararak piknik yaparken, minikler de yemyeşil bir alan içinde doyasıya eğlendi.

“Amacımız, kadın ve çocuklara yaşadıkları zor günleri atlatmalarında destek olmak”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesinde fizyoterapist olarak görev yapan Ayşe Deniz, “Davultepe Geçici Barınma Yurdunda kalan depremzede kadın ve çocukları, Darısekisi Örnekköy'e getirdik. Birlikte piknik etkinliği yaptık. Konuklarımızın öncelikle sağlık taraması yapıldı. Şeker ve tansiyon ölçümü sonrasında, egzersiz ve doğa yürüyüşüyle programımızı sonlandırdık. Amacımız, kadın ve çocuklara yaşadıkları zor günleri atlatmalarında destek olmak, moral vermekti. Güzel vakit geçirdiklerini düşünüyorum” dedi.

“Düzenlenen piknik bize moral oldu”

6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketinin ardından Mersin'e geldiklerini belirten Hataylı depremzede Zeynep Yanaray, Büyükşehir Belediyesinin etkinlikleri sayesinde moral bulduklarını ifade etti. Davultepe Geçici Barınma Merkezinde kaldıklarını kaydeden Yanaray, “Bize kapılarını açtığı için Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Sığınacak bir yerimiz oldu. Yaşadığımız o anlar anlatılmaz. Allah kimseye bir daha yaşatmasın. Şu an düzenlenen piknik, bizlere moral oldu. Yaralarımızı böyle sarmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

“Büyükşehir Belediyesi bize çok güzel kucak açtı”

Depremzede Nurten Tuncay ise çok kötü bir dönem geçirdiklerini, ancak Mersin Büyükşehir Belediyesi sayesinde hayata tutunduklarını vurgulayarak, “Mersin Büyükşehir Belediyesi bize kucak açtı ve evimizi aratmadı. Çok güzel baktılar, çok güzel moral verdiler. Çocuklarımıza güzel eğlence yerleri, oyun alanları yaptılar. Bizim için böyle bir piknik sunduğu için Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyoruz. Mersin halkı da bize çok iyi davrandı. Çok mutluyuz” diye konuştu.