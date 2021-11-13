Mersin'deki dolandırıcılık operasyonunda 2 tutuklama

Mersin’de sosyal medyada hesaplarını ele geçirdikleri kişilerin yakınlarından para isteyerek nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 2’si tutuklandı.
Mersin'de sosyal medyada hesaplarını ele geçirdikleri kişilerin yakınlarından para isteyerek nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 9 Kasım'daki operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü savcılık ifadelerinin ardından salıverilirken, 11'i adli kontrol kapsamında serbest bırakıldı, 2'si tutuklandı.