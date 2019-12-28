Mersin'deki emeklilere mizük ziyafeti

Mersin Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Halk Müziği Topluluğu sanatçıları, İkinci Bahar Emekli Evi'nde, emeklilere Türk Halk Müziği'nden seçkin eserler sundu.

Büyükşehir Belediyesi, emekli vatandaşların iyi hissetmelerini ve sağlıklı bir ömür sürmelerini sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler ve sağlık taramalarıyla morallerini üst seviyelerde tutuyor. Yağışlı havaya aldırmadan Türk Halk Müziği konseri için Emeli Evi'nde toplanan onlarca emekli, halk türkülerinden seçkin eserlerle duygu yüklü anlar yaşadı.

Mersin'de yaş almış vatandaşların sosyalleşme ve keyifli vakit geçirme noktasında vazgeçilmez mekanlarından olan Emekli Evi'nde, onlarca emekli Neşet Ertaş, Aşık Mahsuni Şerif, Aşık Veysel, Karacaoğlan ve Musa Eroğlu'nun eserlerinin seslendirildiği konserde türkülere hep bir ağızdan eşlik etti.