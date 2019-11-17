Mersin'deki engelliler sporla sosyalleşiyor

Merkez kapsamında hizmete giren Spor Becerisi ve Fitness Kursu salonu ile engelli bireyler hem günlük fiziksel aktivitelerini yapıyor hem de kilo kontrollerini sağlıyor. Toplam 173 öğrencinin katıldığı Spor Becerisi ve Fitness Kursu'nda özel eğitmenler engelli bireylerle tek tek ilgilenirken, yapılan egzersizlerle özellikle otizm hastası bireylerde kilo kontrolü sağlanıyor.

“Otizmli çocukların en büyük problemlerinden biri de kilo kontrolü”

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni ve aynı zamanda Engelsiz Mesleki Eğitim Merkezi'nde fitness antrenörü olarak görev yapan Ali Yalçıntekin, engelli bireylerden kursa yoğun talep olduğunu ve yapılan egzersizlerle belirli kas gruplarını kullanamayan engellilerde önemli ilerlemeler kaydettiklerini ifade etti. Yalçıntekin, “Hem sosyal hem de fiziksel açıdan faydamız oluyor. Kilo kontrollerini sağlıyorlar ve karşılıklı ilişkilerini güçlendirici faaliyetlerde bulunuyorlar. Burada ayrıca yemek yeme alışkanlıklarını düzene koyuyoruz ve sağlıklı bir yaşam için onları motive ediyoruz. Burayı kullanan öğrencilerin yüzde 90'ı kilo problemi olan çocuklar. Özellikle otizmli öğrencilerin de en büyük problemi kilo. O yüzden burada yaptığımız faaliyetlerin çoğu kilo problemine yönelik. Bunun da geri dönüşleri çok olumlu oluyor” dedi.

Kurs 5 ayrı engel grubuna göre ayrılıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Meslek Eğitim Merkezi Spor Becerisi ve Fitness Kursu sadece engelli vatandaşlara hizmet veriyor. Engelli bireyler, hafta içi her gün sabah saat 09:00-16.30 arası merkezden faydalanabiliyor. Toplam 173 öğrencinin katıldığı kurslar, 6-12 ve 12 yaş üstü olmak üzere iki gruba ayrılıyor. Gruplar görme, işitme, fiziksel, zihinsel ve otizmli bireyler olmak üzere 5 ayrı engel grubuna göre ayrılıyor.