Mersin'deki Gençlik Festivali'nde Tuğba Yurt sahne aldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlediği ‘Gençlik Festivali'nde, pop müziği sanatçısı Tuğba Yurt hayranlarıyla bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir Belediyesi ve Mezitli Belediyesi tarafından Özgecan Aslan Meydanı'nda düzenlenen konseri, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'da izledi.

Konser ile festivalin keyfini doyasıya çıkaran gençler, gecenin ilerleyen saatlerine kadar Tuğba Yurt'un, Akdeniz'in mavi sularına karşı seslendirdiği şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Gecede Tuğba Yurt kendi şarkılarının yanı sıra birçok ünlü şarkıcının da eserlerini seslendirdi.

“Birbirimize sımsıkı sarılacağız”

Etkinlikte konuşan Başkan Seçer, gerginliği ve kavgayı sevmediğini belirterek, "Siyasetçiler hani parmak sallıyor ya, onu hiç sevmiyorum. Ne kadar güzel bir hava var. Ne kadar güzel bir kentte yaşıyoruz. Burada her renk var, tam bir renk cümbüşü. Barış, huzur, kardeşlik içerisinde yaşamak varken kavga etmenin bir anlamı var mı? Kavgadan kazanan var mı? O zaman birbirimize sımsıkı sarılacağız” dedi.

Belediye başkanlarının yüklerinin çok ağır olduğunu ve vatandaşların kendilerinden hizmet beklediklerini ifade eden Seçer, “Neşet Tarhan da Vahap Seçer de Abdullah Özyiğit de çağdaş belediye başkanları. Bu belediye başkanları Atatürkçü belediye başkanları. Bu belediye başkanları yenilikçi belediye başkanları. Biz bilime, ilime, irfana inanıyoruz. Diyoruz ki, bizim kalkınmamız için mihmandarımız ilim olmalı, eğitim düzeyimiz daha iyi olmalı, ezbere dayalı olmamalı. Biz dünyayla yarışmak zorundayız, bilimde ilerlemek zorundayız. Bunu başarabiliriz. Türk insanı zekidir, akıllıdır" diye konuştu.

“Bunun temeli 100 yıl önce Atatürk tarafından atılmış”

Seçer, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yılının önemini ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk sayesinde hür ve bağımsız yaşadıklarını söyledi. Seçer, “Yedi cihan duysun ki, bugün Türkiye'de özgürce yaşıyorsak, biz bir ulus olarak, millet olarak bağımsız bir şekilde yaşıyorsak, bunun temeli 100 yıl önce Atatürk tarafından atılmış. Ortadoğu'da kan gövdeyi götürüyor. Biz burada kardeşlik ve barış içerisinde her ne kadar ağır aksak yürüyen bir demokrasimiz varsa da demokrasi içerisinde yaşıyorsak, bunu 100 yıl önce atılan temellere borçluyuz” ifadelerini kullandı.