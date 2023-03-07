Mersin'deki hastaneden yatak artışı talebi

Merkez üssü Kahramanmaraş ve Hatay olan depremlerin ardından Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi de depremzedelere kapılarını açtı. Hastane ayrıca, depremzedelerin yakınlarına da hizmet veriyor.

"Ön onay izni aldık"

Hastanenin Eski Yönetim Kurulu Başkanı Engin Şahin, yatak artışı talebine ilişkin yaptığı açıklamada, "2015 yılı Ekim ayında başladığımız yatırımı yaklaşık 25 milyon dolarlık bir bütçe ile 2017 Şubat ayı gibi tamamlayıp alınan resmi ön izine uygun olarak tamamladık. 2018'de 2, 2020 yılında 3, 2022 yılında da 3 olmak üzere 8 resmi başvuru yaptık. Resmi anlamda hiç bir eksiğimiz yok. Bu zor günlerde bu konunun bir an önce halledilerek insanlarımızın mağduriyetlerinin de giderilmesini istiyoruz" dedi.

Tek amaçlarının bu zorlu süreçte hem Mersinlilere hem de kente gelen depremzedelere daha iyi hizmet vermek adına yatak artışının yapılması olduğunu söyleyen Engin, "Çok ciddi bir afetle karşı karşıyayız. Hastane olarak Sağlık Bakanlığının başvurumuza olumlu yanıt vermesini bekliyoruz. Ne kadar hızlı sonuç alınırsa, bizler de daha çok depremzedeyi hastanemizde tedavi altına alırız. Deprem bölgesinden gelen onkoloji hastaları da var. Sıkıntılar yaşıyoruz. Yatak sayımız belli. Burada elimizden geleni yapsak da bazı eksiklerimiz oluyor. Yatış yapmamız gereken hastalarımız var. Ayrıca, kuvözde prematüre 8 bebek var. Bunların yatışı için de iznin onaylanmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.