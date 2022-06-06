Mersin'deki hastanelerin yemeği öğretmenevinden karşılanıyor

Mersin'de kamuya ait hastaneler ile Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin yemekleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Suphi Öner Öğretmenevi tarafından karşılanıyor. Bu sayede yemek hizmet bedellerinin devlet bütçesinde kalması sağlanarak, kamuda tasarruf oluşturuluyor.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde hayata geçirilen uygulama, 1 Nisan tarihinden bu yana devam ediyor. Uygulama çerçevesinde il genelindeki kamuya ait hastaneler ile Mersin Üniversitesi Hastanesi'nde ihtiyaç duyulan yemek hizmeti, Suphi Öner Öğretmenevi ile ildeki diğer öğretmenevleri bünyesinde oluşturulan 250 kişilik profesyonel bir ekip tarafından veriliyor. Bu çerçevede kentteki devlet kurumları için hijyen ve kalite standartları üst seviyede tutularak ekonomik şekilde günde yaklaşık 45 bin kişilik yemek üretiliyor.

Kamuda tasarruf edilirken, öğrenci bütçelerine katkı sağlanıyor

Hastanelerin yemek ihtiyacının öğretmenevleri aracılığı ile daha ekonomik şekilde karşılanması ile yemek hizmet bedellerinin devlet bütçesinde kalması sağlanarak kamuda tasarruf da oluşturuluyor. Ayrıca 63 stajyer ve çıraklık çerçevesinde öğrenciye istihdam sağlanarak öğrencilere aylık toplamda 350 bin lira ödeme yapılıp, aile bütçelerine katkı sunuluyor. Bunun yanında öğrenciler bir meslek sahibi olmanın mutluluğunu yaşıyor.

"Hedefimiz bir marka haline gelebilmek"

Mersin Suphi Öner Öğretmenevi Müdürü İlhan Yıldırım, öncelikli olarak Mersin'de hedeflerinin bir marka haline gelebilmek olduğunu belirterek, "Göreve geldiğimiz yaklaşık 1,5 yıldır Mersin genelindeki tüm devlet hastanelerinin, taşımalı öğrencilerin yemek hizmetlerinin tamamı kurumumuz tarafından karşılanmakta. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Mersin Üniversitesi öğrencilerinin yemekleri de kurumumuzca üretilmektedir. Aynı zamanda kurumumuzda alakart mutfak olarak da hizmet vermekteyiz. Damak tadına hitap etmekteyiz. Dünya mutfağından ve yöresel mutfak olarak restoranımız gayet şu anda talep görmekte ve Mersinli misafirlerimizi ağırlamaktayız" dedi.

Yıldırım, kurum olarak 114 yatak kapasitesi ile otel hizmeti de verdiklerini belirterek, kahvaltı hizmetinin fiks olarak sunulduğunu söyledi.

Yemek organizasyonlarından sorumlu gıda mühendisi Burçin Yergin ise öğretmenevleri olarak Mersin'de günlük yaklaşık 45 bin kişilik yemek çıkardıklarını dile getirerek, "Buna bağlı olarak bizim kurumlarımızda 150 civarında personelimiz var ve bu personellerimizden 63 tanesi öğrencimiz. Bu öğrencilerimiz de meslek liselerinden, çıraklık eğitiminden bizlere gelerek burada staj veriyorlar ve yaptığımız yemekleri Mersin Üniversitesi, devlet hastaneleri ve tıp fakültesinde dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde Mersin'e hizmet veriyoruz" diye konuştu.

Öte yandan, kurumun verdiği yemek hizmetine ilişkin bir de video hazırlanarak kamuoyu ile paylaşıldı.