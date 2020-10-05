Mersin'deki hayvan barınağında 31 hayvan sahiplendirildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinliği kapsamında 31 hayvanın sahiplendirildi bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde önemli bir farkındalık çalışması gerçekleştirilerek, Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 300'ü aşkın hayvan sever ile gönüllüler bir araya geldi.

31 patili dost yeni yuvasına kavuştu

Etkinlik kapsamında hayvan severlerin ulaşımı da Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirildi. Pandemi tedbirlerine uyularak gerçekleştirilen etkinlikte, Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek, veteriner hekimler, çocuklar ve hayvan severler birlikte padokları gezdi. Kedi ve köpek padoklarını gezen çocuklar, hayvanlara yoğun ilgi gösterirken, bazı çocuklar kedileri ve köpekleri ilk kez kucağına almanın heyecanını yaşadı. Şimdiye kadar Kaşlı Bakımevi'nde hayatlarını sürdüren toplam 31 patili dost düzenlenen etkinlik sayesinde sahiplendirildi ve yeni yuvalarına kavuştu.

Etkinlikte ayrıca, sokak hayvanlarını besleyen gönüllülere mama dağıtımı da gerçekleştirildi. Bu kapsamda gönüllülere 15'er kiloluk 137 paket mama, 500'er adet su ve mama kabı dağıtıldı.