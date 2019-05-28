Mersin'deki kaçak akaryakıt operasyonunda 7 tutuklama

Mersin merkezli 12 ilde düzenlenen akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 30 şüpheliden 8'i emniyetteki ifadelerinin ardından salıverilirken, adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden aralarında bir doçentin de bulunduğu 7 kişi tutuklandı, 15'i adli kontrol kapsamında serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2018 yılının sonlarına doğru 11 ilde akaryakıt kaçakçılığına yönelik çalışma başlatılmış, 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından 31 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Şüphelilere yönelik 24 Mayıs tarihinde Mersin merkezli 12 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 30 kişi gözaltına alındı.

Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ise 295 bin litre standartlara uygun olmayan karışımlı akaryakıt, 34 bin litre akaryakıt yapımında kullanılan solvent, bin 76 litre ulusal marker ve 3 bin 860 litre ulusal marker kontrol cihazlarını aldatmaya yönelik kimyasal ele geçirildi.

TÜBİTAK tarafından üretilen ve sadece rafinerilerle akaryakıt dağıtım şirketlerine verilen 'ulusal marker'i kaçak akaryakıta karıştırarak millileştirdikleri öne sürülen 30 şüpheliden 8'i emniyetteki ifadelerinin ardından salıverilirken, adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden aralarından üniversitede öğretim görevlisi olan Y.Ö. ile birlikte A.Ö., A.B., A.Y., S.Ş., H.A., A.K. tutuklandı, 15'i adli kontrol kapsamında serbest bırakıldı.

Ulusal marker nedir?

Ulusal marker maddesi sadece TÜBİTAK'ta üretilen, Türkiye'de bulunan akaryakıtı millileştiren, formülü gizli kimyasal karışım. Ulusal kimlik olarak geçen markerin 1 litresi, 125 bin litre kimliksiz yani kaçak akaryakıtı millileştirip, yasal hale getirebiliyor.