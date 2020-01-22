Mersin'deki kadın kooperatiflerinin sorunları masaya yatırıldı

Mersin Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (Mersinden Koop) öncülüğünde Mersin'de faaliyet gösteren kadın kooperatiflerinin yöneticileri ile bir toplantı düzenlendi. Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleştirilen toplantıda, ürünlerin değerlendirilmesi, katma değer oluşturacak ürünlerin üretimine ağırlık verilmesi, yürürlükteki mevzuatlardaki sorunlar ve eğitim desteği konuları üzerinde duruldu.

Toplantıya, Mersinden Koop Kurucu Başkanı Meral Seçer ve kurucu üyeleri, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Ticaret İl Müdürlüğü temsilcileri ve kooperatif yöneticileri katıldı.

Toplantıda, kadın kooperatifi yöneticileri tek tek söz alarak, deneyimlerini ve yaşadıkları sıkıntıları dile getirdi. Çoğunlukla yürürlükteki mevzuatlarla ilgili sorunlarla karşı karşıya kaldıklarını söyleyen yöneticiler, Ticaret İl Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü temsilcilerine sorular yöneltti. Sıkıntıların çözümü noktasında izlenmesi gereken yolların konuşulduğu toplantıda, eğitim konusuna da değinildi. Kadın kooperatiflerinin özellikle yasal süreçlerde doğru adımlar atabilmesi için uzman kişilerden eğitimler alınması konusunda fikir birliğine varıldı.

“Bizim yapacağımız, bu sistemde sağlam yürümek”

Toplantıda konuşan Meral Seçer, ortaya konulacak sorunların en kolay ve hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulmasını amaçladıklarını belirtti. Yaşanan sıkıntıların en önemlisinin eğitim olduğunu dile getiren Seçer, toplantıyla kooperatiflerin ne tür eksikleri olduğunun da belirlenebileceğini söyledi.

Kooperatif kurulduktan sonra birçok ayrıntının ortaya çıktığını dile getiren Seçer, sağlam adımlarla yol alınması gerektiğini vurgulayarak, “İşin içine girdiğiniz zaman çok farklı ayrıntılarla karşılaşıyorsunuz, çok farklı sorumluluklar yükleniyorsunuz. Kadın kooperatifçiliği bir trend haline geldi. Sonucunu hesaplayarak bu işe girilmesi gerekiyor; çünkü bunun mali ve sosyal sorumluluğu gerçekten çok önemli. Yaptığımız bu toplantının sonucunda arkadaşlarla tüm değerlendirmeleri yapıp, bir whatsapp grubu kurarak, eğitimlerle ilgili size bilgilendirme yapacağız. Bakanlıklar arasında da tam netleşmeyen sorunlar var, oturacaktır muhakkak. Ama bizim yapacağımız şey, bu sistemde sağlam yürümek. Kanunlar çerçevesinde en doğruyu yapalım ki, sonradan olumsuz sonuçlarla karşılaşmayalım” dedi.

Büyükşehir Belediyesinin kooperatifler konusundaki çalışmaları anlatıldı

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanı Gökçek ise belediye olarak kooperatifleri desteklediklerini söyledi. Özellikle ürünlerin değerlendirilmesi konusunda yürüttükleri çalışmalardan bahseden Gökçek, “Büyükşehir Belediyesi olarak Yenişehir'de üretici pazarı olarak çarşamba günleri açılan alanın üstünü kapatıp orada haftanın değişik günlerinde kadın kooperatiflerine ve diğer direkt kooperatiflere bir satış imkanı sunacağız. Aynı alanda ambalajlı-paketli yani yasal izinleri alınmış ürünlerle alakalı bir satış marketi kuracağız. Bu çalışma muhtemelen 4-5 ay içerisinde gerçekleşecek. Onun haricinde yine hayvanat bahçesinde bir düzenleme yapıyoruz. Hayvanat bahçemizde yine kadın kooperatiflerimize büfe vereceğiz. Orada yıllık yaklaşık 700 bin-800 bin civarında misafirimiz oluyor. İyi bir alan olarak düşünüyoruz” diye konuştu.

Gökçek, ayrıca Tarımsal Hizmetler ve Veterinerlik Hizmetleri Dairesi bünyesinde bir şubenin adını “Tarımsal Hizmetler, Eğitim ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü” olarak değiştirdiklerini sözlerine ekledi.

“Birbirimizin hem üreticisi hem de tüketicisi olalım”

Kooperatif yöneticileri de yasal süreçlerle ilgili yaşadıkları sıkıntıların yanı sıra ürünlerin değerlendirilmesi konusunda da yaşadıkları sorunlardan bahsetti. Finansman destekleri, teşvikler, katma değer oluşturacak ürünlerin üretimine ağırlık verilmesi, eğitimler ve markalaşma konularında önerilerini dile getiren yöneticiler, Mersin'de faaliyet gösteren kadın kooperatiflerinin işbirliğine de dikkat çekti. Yöneticilerin, “Birbirimizin hem üreticisi hem de tüketicisi olalım” sözünü dile getirdiği toplantının sonunda, bir iletişim ağı oluşturarak, işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda fikir birliğine varıldı.