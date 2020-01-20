Mersin'deki kadınlar belediye hizmetlerine gönüllü oldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Akdeniz ilçesindeki mahalle muhtarları ve ilçede ikamet eden kadınların katılımıyla, 'Belediye hizmetlerine gönüllü katılım' toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in eşi Meral Seçer, kadın ve aile konularındaki çalışmalarda işbirliği sağlayarak, gönüllülük esasıyla sorunların hızlıca çözümüne katkı vermek istediklerini belirterek, “Bu bizim ikinci toplantımız. 11 Şubat'a kadar tüm ilçelerde birinci etap taramasını yapacağız. Mahallelerimizdeki kadın ve aileyle ilgili problemlerin veya taleplerin daha etkili bir şekilde çözüme kavuşturulabilmesi için gönüllü kadınlarımızdan Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi'ne gelecek taleplerin değerlendirilmesi ve belediyenin diğer birimlerine ulaştırılması konusunda hız kazanmak ve yapılan çalışmaların daha etkin olmasını sağlamak istiyoruz” dedi.

“Her konuda ihtiyacınıza daha hızlı erişim sağlanacak”

Muhtarların sorunların çözümü noktasında ciddi çabalar sarf ettiklerini vurgulayan Meral Seçer, özellikle kadınların kimi zaman paylaşmakta dahi güçlük çektikleri sorunlarla karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Sorunların çözüme kavuşturulması için iletişim ağının kurularak, gerekli süreçlerin yürütülmesini sağlamak istediklerini dile getiren Seçer,“İşbirliğimiz artacak. Arzu etmeyiz ama hukuksal problemleriniz olabilir. Burada bir hukuksal problem dediğinizde Mersin Barosu ile Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi'nin yaptığı bir işbirliği var. Böyle bir durumda sizin yönlendirilmenizi sağlayacağız. Hukuksal konuda, eğitim konusunda, sağlık, kültür ve her konuda ihtiyacınıza daha hızlı erişim sağlanacak” ifadelerini kullandı.

“Gönüllülük yürek isteyen bir iş”

'Mersin'e gönlümü verdim' sloganıyla yapılan ilk toplantıda gönüllülük protokolüne ilk imzayı attığını belirten Meral Seçer, gönüllüğün yürek işi olduğunu söyledi. Gönüllülükle yürütülen çalışmaların kişilerde de olumlu izler bıraktığını dile getiren Seçer, “Gönüllülük insanların bilgisini, becerisini, finansmanını kendi ailesi ve çevresi dışında hiçbir karşılık beklemeden topluma vermesi demektir. Aslında gönüllülük yürek isteyen bir iş. Kadın ve aileye dokunarak toplumun tümüne dokunmuş oluyorsunuz. Onlara karşılıksız olarak dokunmak ve orada duyulan haz tarif edilemeyecek kadar büyük.Topluma faydalı olduğumuz kadar aslında farkında olmadan kendimize de faydamız olacak. Özgüvenimiz artacak, kendimizi ifade etme özgürlüğümüz olacak. Diğer kadınlarımıza dokunmanın verdiği mutlulukla başka projeler üretebileceğiz. Bir bakacaksınız ‘evde ben hiçbir şey yapamıyorum' diye düşünen kişilerin içinden ne cevherler çıkacak” diye konuştu.

Mersin, yeni gönüllüler kazandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi bünyesinde gönüllülük çalışmalarına katılım için imzalanan protokol ve gönüllülük esasları hakkında bilgilendirilmelerin yapıldığı toplantıda, muhtarlar ve katılımcılar da söz aldı. Sorunlarını, taleplerini ve düşüncelerini paylaşan katılımcılar, sağlanan ortamın umutlarını yeşerttiğini ifade etti. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ali Rıza Özdemir de gönüllü vatandaşlar ve muhtarlarla işbirliğini pekiştirerek sorunları hızlı ve etkin bir şekilde çözebilmek için güçlü bir iletişim ağı içerisinde olacaklarını belirtti.

Toplantının sonunda katılımcılar gönüllülük protokolünü imzalayarak işbirliğine katkı sundu.