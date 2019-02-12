Mersin'deki Kafkaslar kardeşlik gecesinde buluştu

Mersin'de yaşayan Çerkesler, Kafkas Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin düzenlediği 'Sevgi ve Kardeşlik Gecesi'nde buluştu.

Kafkas kökenli vatandaşların çatı sivil toplum kuruluşu olan Mersin Kafkas Kültür ve Yardımlaşma Derneğince, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğine, Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna'nın yanı sıra, Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) Yönetim Kurulu üyesi Salih Cantürk, Adana Çerkes Kültür Derneği Başkan Aysel Ateş, İskenderun Çerkes Derneği Başkanı Mustafa Şaban Oğur ve çok sayıda dernek üyesi katıldı.

Halk dansları ve şarkıların da yer aldığı gecede konuşan Mersin Kafkas Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Güner Savrum, derneğin 3 ay önce seçim süreci yaşadığını anımsatarak, “Ben ve yönetimim bu işe talip olarak sizlerin de takdirleri ile derneğimizin yeni yönetimini oluşturduk. Bu 3 aylık süreçte toplumumuzun tüm kesimine ayrım yapmaksızın ulaşmaya çalıştık. Ulaştığımız her kesimden de olumlu tepkiler aldık. Aldığımız bu olumlu tepkiler karşısında bizler, sizlerin de sayesinde daha da güçlenerek yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Göreve geldikleri andan itibaren toplumumu bir araya getirme amacıyla hareket ederek faaliyetlere başladıklarını aktaran Savrum, "Dernek binamızın tadilata girmesi ile derneğimizi daha da güzelleştirerek, kullanılabilirliğinin arttırılabilmesi için çalışmalar başlattık. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Az önce bizlere çok güzel bir karşılama yapıp selamlayan çocuklarımızı, gençlerimizi ve koromuzu gördünüz. Onlar için de ivedilikle hareket ederek, ekip çalışmalarına başladık. Burada bir şeye daha dikkat çekmek istiyorum. Kurulan bu ekipler sadece halk danslarımızın yaşatılması için değil, tüm folklorumuzun yani örf ve adetlerimizin öğretilebilmesi için kuruldu. Gerek çalışmalar sırasında gerekse çalışma sonrası yapılan sohbetler ile Xabze'mizi çocuklarımıza ve gençlerimize aktarmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Dil kursunda da somut adımlar attıklarını söyleyen Savrum, "Çok yakında Ercan Yıldırım hocamız eşliğinde Kabardeyce dil kurslarımız başlayacak. Unutmayalım ki, bir milleti millet yapan en önemli unsur dildir. Bu konuya ilgi göstereceğinize inanarak, çevrenizde bu kurslara katılmak isteyen özellikle çocuk ve gençleri bizlere yönlendirmeniz halinde çok mutlu oluruz. Tabi sadece çocuk ve gençlerimiz için değil, yetişkinler için de çeşitli faaliyetlerimiz var. Leyla Gencer hocamızın özveriyle hazırladığı bir koromuz mevcut. Bunun yanında yetişkin dans ekibimiz çok yakında çalışmalara başlayacak. Bunlar içinde Çerkes El Sanatları Kursu da olacak. Sözün özü gelin bir olalım, birlik olalım, bizler

berabersek çok şey yapabiliriz. Çerkes atasözünde de geçtiği gibi, berabersek güçlüyüz” ifadelerini kullandı.

Savrum'un konuşmasının ardından gece, mezdeug, çocuklar ekibi, lutsa gösterileri ve koronun seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla sürdü. Gecenin sonunda yapılan çekişil ile de davetliler el yapımı hediyeler kazanma imkanı buldu.