Mersin'deki kazada ölen 3 kişinin kimliği belli oldu

Kaza, Mut-Karaman karayolunun 5. kilometresinde Yapın Mahallesi yakınlarında ölüm virajı olarak anılan bölgede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Karaman istikametinden Mersin istikametine seyir halinde olan Mehmet Topal idaresindeki 33 B 4458 plakalı evden eve eşya taşımacılığı yapılan kamyonun sürücüsü, virajda yoldan çıkarak karşı şeritten şarampole savruldu. Kazada araçta bulunanlardan 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, bir kişi ise yaralandı.

Kazada yaşamını yitirenlerin sürücü Mehmet Topal ile birlikte Abdülselam Dündar ve Bahattin Dünar olduğu öğrenildi. Abdulgaffur Acar'ın ise tedavisi sürüyor.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.