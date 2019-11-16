Mersin'deki kazazedeler Mehmetçik tarafından kurtarıldı

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinin dağlık kesiminde 2 gündür ulaşılamayan kazazedeler Mehmetçik tarafından kurtarıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Çamlıyayla ilçesinin dağlık bölgesinde 2 günden bu yana ulaşılamayan 2 kazazede, İncirlik'te konuşlu olan Hava Kuvvetlerine ait arama kurtarma helikopteri ve görevli tim tarafından bulundukları araziden kurtarılarak Mersin Şehir Hastanesi'ne ulaştırıldı.

Tedavi altına alınan kazazedelerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.