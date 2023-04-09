Mersin'deki kökünü kurutma operasyonunda 70 kişi gözaltına alındı

Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan kökünü kurutma operasyonunda 70 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda, 15 kilo 299 gram esrar, 89 kök kenevir, 845 gram eroin, 97 kilo 538 gram kokain, 2 kilo 552 gram bonzai, 44 kilo 999 gram metamfetamin, 491 gram amfetamin, 345 adet captagon, 457 adet ecstasy, 17 bin 586 adet sentetik tablet, 14 adet hassas terazi ve 7 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik kökünü kurutma operasyonu başlatıldı. 130 ekip, 450 personel, 2 dron, 7 narkotik dedektör köpeğin katılımıyla 85 adrese 77 şüpheliye yönelik eş zamanlı olarak yapılan operasyonda, 70 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 15 kilo 299 gram esrar, 89 kök kenevir, 845 gram eroin, 97 kilo 538 gram kokain, 2 kilo 552 gram bonzai, 44 kilo 999 gram metamfetamin, 491 gram amfetamin, 345 adet captagon, 457 adet ecstasy, 17 bin 586 adet sentetik tablet, 14 adet hassas terazi ve 7 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Öte yandan, Mersin'de yaklaşık 2 aydır süren teknik ve fiziki takipli çalışmalar neticesinde, gözaltına alınan ve adli mercilere teslim edilen 55 şahsın tutuklandığı da bildirildi.