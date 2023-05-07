Mersin'deki kurs merkezleri depremzede öğrencilere yeniden umut oldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat depreminin ardından Mersin'e gelen depremzedeler için verdiği barınma desteğinin yanı sıra öğrencilere verdiği eğitim hizmetleri ile gençlerin umudu oldu.

Deprem sonrası Hatay'dan Mersin'e gelerek Büyükşehir Belediyesinin barınma alanlarında yaşamını sürdüren Miray Yeşil Bahap ve Malik Mert Atasoy, yine Mersin Büyükşehir Belediyesinin Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi'nde YKS'ye hazırlanıyor. Miray ve Mert'in deprem nedeniyle yitirdikleri geleceğe dair umutları Mersin'de yeniden filizlenirken, hayallerini gerçekleştirmek için YKS'ye daha hevesli çalışıyorlar.

YKS için artık daha umutlular

Erkek Öğrenci Yurdunda kalan ve Merkez Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezinde sınava hazırlanmaya devam eden Miray ve Mert, depremin ardından yaşadıkları travmatik durumu, Büyükşehir Belediyesinin destekleri ile aşmaya çalışıyor. Ailesi ile birlikte Samandağ'dan gelen Miray ve Başkan Seçer'in depremzede öğrencilere ücretsiz kurs merkezi desteği tweeti üzerine Antakya'dan gelen Mert'in umudu yeniden yeşerdi. İkili, dersin dışında kalan boş zamanlarını ise gitar çalarak, kitap okuyarak ve arkadaşları ile vakit geçirerek değerlendiriyor.

“Kurs merkezinin yardımıyla kendime geldim”

Miray Yeşil Bahap, bilgisayar mühendisliği bölümünde okumak istiyor. Büyükşehir Belediyesinin Erkek Öğrenci Yurdunda ailesiyle kalan Miray, Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezinde YKS sınavına hazırlanıyor. Bahap, Mersin'e geldiği ilk süreci ve verilen hizmetlerin kendisi için ne kadar önemli olduğunu anlatarak, “İlk başlarda çok zorluydu. İlk birkaç hafta o psikoloji ile çalışamadım ama burada hocaların yardımıyla, kurs merkezinin yardımıyla kendime geldim. Hatta sınavlarda iyi dereceler de yapmaya başladım. Şu anda iyiyim. Yurt açısından çok rahatız. İlk geldiğimiz günden beri bizimle çok ilgilendiler. Öğretmenler de çok cana yakınlar. Hatta burada çalışırken bile bize yardımcı oluyorlar. Arada gelip bizi yokluyorlar ya da biz onlara soru götürebiliyoruz. Kurs merkezinde ise istediğim zaman özel ders alabiliyorum. Sınavlar konusunda da bir problemim yok. Arkadaşlarımla beraberim, orada yeni arkadaşlar edindim. Orada gayet rahatım, memnunum” dedi.

“Belediyenin sağladığı hizmetler beni çok şaşırttı”

Mersin'e alıştığını ve çok sevdiğini söyleyen Bahap, “Mersin'e ilk geldiğimde ‘Türkiye dışında çok ayrı bir medeniyet' dedim. Belediyenin sağlamış olduğu kurs merkezi ve erkek yurdu beni gerçekten şok etti. Belediyenin bu kadar şeyle ilgilenmesine çok da şaşırdım. Çünkü ben Hatay'da hiç böyle bir şey görmedim. Adana'da falan da kalıyordum. Arada başka şehirlere de dayıma, teyzeme gidiyordum ve böyle bir şeyle ilk defa karşılaşıyorum. Böyle ilgilenilmesi hoşuma da gitti” ifadelerini kullandı.

“Vahap Başkan'ın tweetine güvenerek geldim, güvenim boşa çıkmadı”

Mersin Büyükşehir Belediyesinin barınma ve kurs merkezi desteğinden faydalanan bir diğer isim de Malik Mert Atasoy. Başkan Seçer'in bir tweeti ile umutları yeşeren ve Mersin'e gelerek hayallerini gerçekleştirmek için çalışmaya devam eden Atasoy, yurtta edindiği arkadaşı Miray'la geleceğe hazırlanıyor.

Hatay Antakya'dan gelen Atasoy, elektrik elektronik mühendisliği bölümünde okumak istiyor. Depremin ardından Başkan Seçer'in; ‘Deprem bölgesinden Mersin'e gelen lise veya üniversite giriş sınavlarına hazırlanan öğrencilerimiz tüm ilçelerimizdeki kurs merkezlerimizden ücretsiz faydalanabilirsiniz' tweeti üzerine umutlandığını ve Mersin'e gelmeye karar verdiğini söyleyen Atasoy, “Aslında ben ikinci büyük depremde de hala orada kalmaya devam ediyordum. Ondan sonra Vahap Seçer'in öğrencilere dershene açısından yapılacak yardım tweetini gördüm. Ona güvenerek hemen bir başvuru yaptım. Başvurudan sonra da geldim. Çok şükür güvenim boşa çıkmadı.Yurdumda kalıyorum. Burada arkadaşımla birlikte derslerimize devam ediyoruz. Hocalarımız da bize yardım ediyor. En büyük avantajımız da soru sorabiliyoruz” diye konuştu.

“Hem kalacak yerim var hem de dershanem var”

“Hem dershaneye hem de burayı çok verimli hale getirerek kullanıyoruz” diyerek sözlerine devam eden Atasoy, desteklerin beklediğinden daha fazla olduğunu söyleyerek, “Sadece dershane desteği olacağını düşünüyordum. Geldiğimde böyle bir imkanın olduğunu bana söylediler. ‘Ailenle birlikte sana yurt bulduk' dediler. Çok sevindim. Hem yurdum, kalacak bir yerim var, hem de dershane var. İkisi de birbirine yakın. Hem ulaşım sıkıntım olmayacak hem de YKS'ye daha iyi hazırlanacağım; bayağı mutlu oldum” şeklinde konuştu.

“Deprem bölgesinden gelen 361 öğrencimizle sınavlara hazırlanıyoruz”

Sosyal Hizmetler Dairesi Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş, depremzedelerin öncelikli ihtiyacı olan barınma sorununun ardından öğrencilerin eğitimlerinin sürmesi konusuna değindiklerini belirtti. Karakuş, “Bizler Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak Anamur'dan Tarus'a kadar birçok alanda barınma merkezleri oluşturduk ve Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü rehberlik birimimiz de bu barınma merkezlerimizdeki yıl sonunda sınava girecek öğrencilerimiz için bir alan taramasında bulundular. Bu çalışmanın ardından şu anda deprem bölgesinden gelen 361 öğrencimizle sene sonundaki sınavlara hazırlanıyoruz” dedi.