Mersin'deki kurs merkezlerinde veli buluşmaları sürüyor

Toplantılar çerçevesinde merkez ve Halkkent şubelerinde YKS eğitimi alan öğrencilerin velileri ile buluşuldu. Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş, eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezlerinin sayısını il genelinde 19'a çıkardıklarını belirterek, “Geçen sene bin 243 öğrencimizi üniversiteli yaptık ve ilk 50 bine giren de 151 öğrencimiz bulunmaktadır. Aynı şekilde LGS'de ise 41 öğrencimiz Fen Lisesini kazanırken, toplamda 102 öğrencimiz nitelikli okulları kazandı. Verdiğimiz hizmetin, emeğin karşılığını almak bizleri de gururlandırıyor. Emin olun ki sizin öğrencileriniz de gerekli çalışmayı gösterip, seneye güzel üniversitelerin güzel bölümlerini kazanacaklar. Başkanımız Vahap Seçer'in de her zaman söylediği gibi, destek bizden çalışmak sizden” dedi.

“Bize motivasyon olarak da çok şey kattı”

Üniversite sınavlarına Büyükşehir Belediyesinin kurs merkezinde hazırlanarak burslu olarak Hukuk Fakültesini okumaya hak kazanan Azra Akdoğan, “Her türlü yardımları oldu bana. Düzenli deneme sınavları yaptık. Aslında olay sadece ders değil, bize motivasyon olarak da birçok şey kattılar. Neredeyse bütün arkadaşlarım da çok iyi yerlere geldiler. Başkanımıza, bize verdiği destekler için çok teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.