Mersin'deki mezarlıklarda yol çalışması yapıldı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların ziyaretlerini rahat gerçekleştirebilmeleri için bayrama sayılı günler kala hummalı bir çalışma sürdüren ekipler, mezarlık yolunda sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi. Kabir ziyaretlerinin yoğunlaşacağı bayram dönemine hazırlık yapan ekipler, Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi Çiftlik Mezarlığı ve Toroslar ilçesi Çavuşlu Mahalle Mezarlığı yolunda sıcak asfalt çalışmasını hızla tamamladı.