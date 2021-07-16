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Mersin'deki mezarlıklarda yol çalışması yapıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekiplerince, kent mezarlıklarının yollarında ihtiyaç olan kısımlarda yenileme çalışması yapıldığı bildirildi.


Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların ziyaretlerini rahat gerçekleştirebilmeleri için bayrama sayılı günler kala hummalı bir çalışma sürdüren ekipler, mezarlık yolunda sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi. Kabir ziyaretlerinin yoğunlaşacağı bayram dönemine hazırlık yapan ekipler, Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi Çiftlik Mezarlığı ve Toroslar ilçesi Çavuşlu Mahalle Mezarlığı yolunda sıcak asfalt çalışmasını hızla tamamladı.

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