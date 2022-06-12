Mersin'deki öğrenciler sinema etkinliğinde buluştu

Büyükşehir Belediyesi, dezavantajlı mahallelerdeki çocukları sosyal hayatta daha aktif hale getirmek için etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi ile Sayapark AVM iş birliğinde Çamlıyayla ilçesi Sebil Şehit Mustafa Oğuz Ortaokulu'ndan 65 öğrenci, ‘Ejderham ve Ben' animasyon filmini izledi. Filmin heyecanını uzun süre üzerlerinden atamayan öğrenciler, keyifli bir gün geçirdi.

Gerçekleştirilen etkinlik hakkında konuşan Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesinde görevli Burcu Sert, “Sinemayla çoğu ilk kez buluşan 65 öğrencimizle sinema etkinliği düzenledik. Keyifli bir gün geçirdik. Çocuklar çok talep ettiler bu organizasyonu. Gayet güzel bir sinema günü geçirdik. Bu etkinliğimizin devamı olacak. Amacımız sosyal hayatı biraz daha pasif olan öğrencileri daha aktif bir şekilde sinemayla, etkinliklerle buluşturmak" dedi.

“Mersin'de sosyalleşmeyen çocuk kalmasın istiyoruz”

Mersin Sayapark Alışveriş Merkezi Genel Koordinatörü Aykut Arslan, “100 Bin Gülücük kampanyasına başladığımız günden bu yana çocuklarımıza dokunmaya devam ediyoruz. 65 çocuğumuzu sinemayla buluşturduk. Mersin'de sosyalleşmeyen çocuk kalmasın istiyoruz. Herkese dokunmak istiyoruz. Bundan sonra da sosyal sorumluluk projelerimiz artarak devam edecek. Çocuklar çok keyifli bir gün geçiriyorlar. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Yaptığımız işin, o işi yaşarken yaşamış olduğumuz yorgunluğun giderilmesinde, çocukların yüzündeki o gülücüğü gördükten sonra her şey bitiyor. Zaten her şey onları mutlu etmek için” ifadelerini kullandı.

“Buraya gelmiş olmamız bizim için hediye olmuş oldu”

Güzel bir etkinlikte arkadaşlarıyla bir arada olduklarını belirten öğrencilerden Tuğçe Biçer, “Çok güzeldi. İlk defa geldim sinemaya. Çok eğlenceliydi. Mutlu oldum. Bizi buraya getirenlere teşekkür ederiz. Eğlenceli bir sinemaydı. Motivasyon oldu bize” diye konuştu.