Mersin'deki okullarda terör konusundaki bilgilendirme çalışmaları sürüyor

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 'Gençlik güvenli gelecek 2023' projesi çerçevesinde Mersin'deki liselerde terör konusundaki bilgilendirme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede, Bozyazı ilçesindeki Bozyazı Durmuş Tufan Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Bozyazı Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerine yönelik düzenlenen etkinlikte, terör örgütlerinin eleman kazanma yöntemleri, terör örgütlerinin genç nüfus başta olmak üzere çocukları ve gençleri nasıl istismar ettikleri, terör örgütlerinin elemanlarını nasıl kullandıkları ve hangi yöntemleri izledikleri, birlikte hareket etmenin gerekliliği, şüpheli paket, araç ve şahıslar ve sosyal medya kullanımıyla ilgili bilgiler verildi.