Mersin'deki organize suç örgütü operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı

Mersin'de organize suç örgütü üyeleri ile silah ticareti ve kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 14 şüpheliden 11'i gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmada, organize suç örgütü üyesi oldukları belirlenin şüphelilerin faaliyetleri takibe alındı. Uzun süren teknik ve projeli çalışma sonucunda kent genelinde baskı, şiddet ve cebir kullanarak vatandaşlar üzerinde korku ve yağma suçlarını işledikleri belirlenen organize suç örgütü üyeleri ile silah ticareti ve kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 14 şüphelinin yakalanması için bu sabah operasyon düzenlendi.

Özel harekat ve dron desteğiyle yaklaşık 250 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çek, senet belgeleri ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.