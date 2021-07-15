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Mersin'deki orman yangını büyüyor

MERSİN (İHA) – Mersin’in Aydıncık ilçesinde sabah saatlerinde çıkan orman yangınına müdahale devam ederken, yangının rüzgarın etkisiyle büyüdüğü, yerleşim yerine sıçrama ihtimaline karşı bazı evlerin boşaltılmaya başlandığı öğrenildi.

MERSİN (İHA) – Mersin'in Aydıncık ilçesinde sabah saatlerinde çıkan orman yangınına müdahale devam ederken, yangının rüzgarın etkisiyle büyüdüğü, yerleşim yerine sıçrama ihtimaline karşı bazı evlerin boşaltılmaya başlandığı öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre, Mersin'in Aydıncık ilçesi Pembecik Mahallesi Çınar mevkii ormanlık alanda sabah saatlerinde yangın çıktı. Henüz nedeni belirlenemeyen yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin arazözlerle müdahale etmeye çalıştığı yangını söndürmek için havadan da 2 yangın söndürme uçağı ve bir helikopter desteğe başladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de yangına müdahale ediyor.


Öte yandan, giderek büyüyen yangının yerleşim yerine sıçrama ihtimaline karşı bazı evlerin boşaltılmaya başlandığı bilgisi alındı.

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