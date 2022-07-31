Mersin'deki orman yangını kontrol altına alındı

Mersin'in Anamur ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 1.5 hektar ormanlık alan zarar gördü.

İlçeye bağlı Bozdoğan ile Çarıklar Mahalleleri arasında bulunan Azıtepesi eteklerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına 15 dakika içerisinde intikal eden 2 uçak, 5 helikopter ve 20 arazöz ile müdahalede bulunuldu. Zaman zaman rüzgarın da etkili olduğu bölgedeki yangın ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları ise devam ediyor.