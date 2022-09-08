Mersin'deki orman yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, "Mersin'deki orman yangını bu saat itibariyle kontrol altına alındı” dedi. Tiryaki, yangında yaklaşık bin 500 hektarlık alanın zarar gördüğünü de belirtti.

Mersin'in Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi'nde dün sabah başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Açıklamayı, bölgede bulunan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki yaptı. Tiryaki, beraberinde Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, milletvekilleri ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ile birlikte Büyükeceli Orman İşletme Müdürlüğünde yaptığı açıklamada, "Dün sabah 07.13 saatlerinde Gülnar'ın Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkiinde başlayan orman yangını, bugün bu saat itibariyle kontrol altına alınmıştır" diye konuştu.

Başta orman teşkilatı, valilik ve bölge milletvekilleri olmak üzere, yangının başladığı saatten itibaren söndürme çalışmalarına iştirak ettiklerini kaydeden Tiryaki, şöyle konuştu; "Toplam 11 uçak, 29 helikopter ile 138 arazöz katıldı. Bunların bir kısmı AFAD başta olmak üzere diğer kamu kurumlarımızdan gelen araçlarla birlikte, iş makineleriyle yangına müdahale edilmiştir. 850'nin üzerinde personel yangın söndürme çalışmalarında aktif olarak görev almışlardır. Çalışmalara katılan 14 hava aracımız, özellikle bu yıl kamu kurumlarından rezerv güç olarak kullandığımız jandarma ve Milli Savunma Bakanlığına ait hava araçlarıdır. Emniyet Teşkilatımızın 25 adet TOMA aracı bu yangında da özellikle yerleşim birimlerine sıçramaması için aktif olarak söndürme çalışmalarına katılmıştır. Çünkü yangın bölgesinde çok sayıda yerleşim yeri, köy, mahalle bulunmaktadır. Çok şükür bu yerleşim yerlerine yangın sirayet etmemiştir. Yanan her hangi bir ev yoktur. Bir adet metruk bir bina yangında hasar görmüştür. Çok şükür insan can kaybımız yok. Bir adet arazözümüz yangının ortasında kaldığı için yanmış, bir adet arazöz çalışma sırasında devrilmiş, 8 işçimiz duman zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Bunların 4'ü taburcu edilmiş, 4'nün tedavisi devam etmektedir."

"Bin 500 hektar zarar gördü"

Arzanin çok kırık olması ve şiddetli rüzgâr nedeniyle söndürme çalışmalarında ekiplerin ciddi zorluklarla karşılaştığını vurgulayan Tiryaki, "Soğutma çalışmaları devam ediyor. Ne kadar alanın yandığı çalışmalar sonunda tam olarak tespit edilecektir. Yaklaşık bin 500 hektar alanın zarar gördüğünü söyleyebiliriz. Zaman zaman rüzgarın şiddeti 50 kilometreden 60 kilometreye kadar çıkmıştır. Bu yangında da 3 adet gece uçabilen helikopter aktif olarak görev almıştır. Bu arada Antalya Alanya ilçesinde de yine sabah 07.00 sıralarında bir yangın çıkmış, oradaki yangın da kontrol altına alınmıştır" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyorum"

Bütün dünyada bu tür yangınlarla mücadele edildiğine vurgu yapan Tiryaki, "Ülkemizde de özellikle geçen yıl yanan ormanların, ülke genelinde oluşturduğu acı durum dolayısıyla daha fazla tedbir almamızı gerektirdi. Ülke olarak başta devlet büyüklerimiz olmak üzere her türlü imkan sunularak hava araçlarının sayısı arttırıldı, büyük makine ekipman takviyeleri yapıldı, kamu kurumlarının araçları yangınlarda aktif olarak kullanılmaya başlandı. Çok kısa sürede orman yangınlarına müdahale edilir hale getirildi teşkilat. Ben emeği geçen başta orman teşkilatımız olmak üzere tüm kamu kurumları yetkililerine, gönüllü kuruluşlarına teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızı ormanlarımızı koruma konusunda tekrar duyarlılığa davet ediyorum. Özellikle orman yangınlarının büyük kısmı insan kaynaklı yangınlar. O nedenle tüm vatandaşlarımızı bu konuda hassasiyete davet ediyorum" dedi.

"Elimize gelen bazı bilgiler var"

Tiryaki, yangının çıkış nedeniyle ilgili yöneltilen bir soruya ise, "Bütün yangınlarda ilk akla gelen konu kasıtlı mı çıkarıldı sorusu. Şu anda yangın henüz yeni kontrol altına alındı. Elimize gelen bazı bilgiler var. Bunu gizlediğimiz, sakladığımız için değil, tam kesin net bilgi elde edilene kadar şu anda bir şey söylemek doğru değil. Araştırma ilgili birimler tarafından yapılıyor" şeklinde yanıt verdi.