Mersin'deki orman yangını kontrol altına alınmaya çalışıyor

Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangına, gece saatlerinde de müdahale edilmeye devam ediliyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'de yangın bölgesinde incelemelerde bulunurken, yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı. Pakdemirli, "Yangının kontrol altına alındığını diyemiyoruz" dedi.

Dün sabah saatlerinde Mersin'in Aydıncık ilçesi Pembecik Mahallesinde çıkan orman yangını devam ediyor. Gündüz saatlerinde havadan uçak ve helikopterler yangına müdahale ederken, akşam saatlerinde karadan müdahale devam ediyor. Bakan Pakdemirli'de beraberinde Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ile birlikte yangının devam ettiği bölgelerde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

"Yangının kontrol altına alındığını diyemiyoruz"

İncelemenin ardından gazetecilere açıklama yapan Pakdemirli, dün itibariyle başlayan 21 tane yangından 2 tanesinin devam ettiğini söyledi. Şu anda Mersin Aydıncık'da olduklarını kaydeden Pakdemirli, “Pembecik Mahallesinde çıkan yangının kontrol altına alındığını diyemiyoruz. Arkadaşlarımız çalışmaya devam ediyoruz. Ancak bu yangını biraz daha kolayladık diyebiliriz. Sabaha kadar bir noktaya getireceğiz gibi gözüküyor. Hatay Hassa'da 2 odaktan bir yangın çıktı. Valimizle, bölge müdürümüzle konuştum. 31 arazöz, 4 dozer ve diğer kurumlardan 8 iş makinası ve 150 personelle bu yangına müdahale ediyoruz. Maalesef yangına müdahale ettiğimiz noktalar çok sık orman ve yolu olmamasından dolayı şu an yol yapım çalışmaları sürdürülüyor. Bunu da arkadaşlarımız sabaha kadar bitirmeye çalışacak. Şu an mevcutta bu yangın için Adana'mızın İHA'sını Mersin yangını için kullanıyorduk. Yaklaşık 1 saat önce bu yangında biraz daha rahatlama olduğundan dolayı İHA'yı Hatay'a gönderdik. Ondan gelecek görüntülerle Hatay'daki yangının kontrolünü hem buradan hem Ankara'dan yapmış olacağız. Hatay'da 80 hektarlık bir alan etkilenmiş gözüküyor. İnşallah bu yangınla alakalı da mücadelemiz devam ediyor. Sabah erken saatlerinden itibaren hem burada hemde Hatay Hassa'da hem uçaklarımız hem helikopterlerimiz çalışmalara başlayacak” diye konuştu.