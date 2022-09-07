İhlas Haber Ajansı

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Mersin'deki orman yangını sürüyor: 30 ev tedbiren boşaltıldı

Mersin’de çıkan orman yangınına havadan 5 uçak, 3 helikopter ve 300 işçiyle müdahale ediliyor.

Mersin'de çıkan orman yangınına havadan 5 uçak, 3 helikopter ve 300 işçiyle müdahale ediliyor. Bölgeye yakın 30 ev ise tedbiren boşaltıldı.


Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Mahallesi, Karadere mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale Mersin Valiliği ve Gülnar Kaymakamlığı koordinesinde devam ediyor.


Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına 5 uçak, 3 helikopter, 40 arazöz, 300 personel müdahale ediyor. 30 ev tedbiren boşaltılırken, burada yaşayan vatandaşlar okul bahçesine alındı. Vatandaşların barınma ihtiyacı içinde Gülnar ilçesinde bulunan lojmanlar hazırlandı.


Öte yandan ,Karaman, Antalya, Adana, Konya illerinden takviye arazöz ve su tankerleri bölgeye intikal ettirildi.

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