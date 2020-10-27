İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mersin'deki orman yangını sürüyor

Mersin’in Anamur ilçesi Karaağa köyü ile Uçarı Mahallesi arasında çıkan orman yangını sürüyor.

Mersin'in Anamur ilçesi Karaağa köyü ile Uçarı Mahallesi arasında çıkan orman yangını sürüyor.


Edinilen bilgiye göre, Antalya'nın Gazipaşa ilçesi sınırı yakınlarındaki kızılçam ormanlarında çıkan yangına Anamur, Bozyazı ve Gülnar orman işletme müdürlüklerine bağlı ekipler müdahale etti. Karaağa köyü yakınlarındaki yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısmen kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları yapılırken, yerleşim yerlerine yakın bölgede bulunan Uçarı Mahallesi'ndeki yangın ise yayılmaya devam ediyor. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın nedeniyle, insanlar evlerinden uzaklaştırılırken, yangına 30 arazöz, 2 helikopter ve 150'nin üzerinde personel ile müdahale ediliyor. Rüzgarın da etkili olduğu yangın söndürme çalışmalarında, civar köylerdeki vatandaşlar da destek veriyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.