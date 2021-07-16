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Mersin'deki orman yangınına havadan müdahale edilmeye başlandı

Mersin’in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangına, sabahın erken saatlerinde havadan da müdahale edilmeye başlandı.

Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangına, sabahın erken saatlerinde havadan da müdahale edilmeye başlandı.


Dün sabah saatlerinde Mersin'in Aydıncık ilçesi Pembecik Mahallesinde çıkan orman yangını devam ediyor. Gündüz saatlerinde havadan uçak ve helikopterler yangına müdahale edilirken, akşam saatlerinden, sabahın ilk ışıklarına kadar karadan müdahale sürdü. Büyük bir alanda devam eden yangına sabah saatlerinde yeniden havadan müdahale edilmeye başlandı. Helikopterler havadan çeşitli yerlere müdahaleyi sürdürürken, yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.


Tedbir amacıyla bazı evlerin boşaltıldığı öğrenildi.

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