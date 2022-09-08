Mersin'deki orman yangınlarına müdahale sürüyor

Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Karadere mevkiinde dün sabah saatlerinde başlayan daha sonra Silifke ilçesine bağlı Hırmanlı Mahallesi'ne sıçrayan yangına ikinci gününde müdahale sürüyor.

Mersin'in Gülnar ve Silifke ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ikinci gününde de sürüyor. Dün gece saatlerinde yangın nedeniyle Mersin-Antalya karayolu ulaşıma kapatılmış, 303 hanedeki 790 kişi tahliye edilmişti. Yangına, gece görüş ve uçuş sistemli 3 helikopter ve karadan ekiplerle müdahale etmişti.

Bugün sabah saatlerinde Mersin Valiliği orman yangını nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatılan Aydıncık-Silifke yolu Büyükeceli mevkiinin tekrardan trafiğe açıldığını duyurdu.

Kuvvetli rüzgarın etkili olduğu bölgede, Adana, Antalya, Karaman ve Konya'dan ekipler ile uçak ve helikopterler de söndürme çalışmalarına destek veriyor. Çalışmalara yer ekiplerinin yanı sıra AFAD, UMKE, jandarma ve vatandaşlar da destek veriyor.

Öte yandan, Silifke ve Gülnar ilçedeki 7 mahallede 93 trafonun enerjisi güvenlik amacıyla kesildi.

Şu anda da 850 personel arazözler, iş makineleriyle arazide mücadelesini sürdürüyor. Ayrıca, 20 civarında TOMA da yangına destek veriyor.

Büyükeceli'de 450 vatandaş tahliye edildi. Ayrıca yine Silifke Hırmanlı'da 20 konut ve 50 vatandaş, Yeşilovacık'ta tatil köyünü tahliye edildi Yol üstünde yine bir dinlenme tesisi tahliye edildi. Dedeler Mahallesi'nin de 20 konutluk bir Acarlı mezrasında 50 vatandaş tahliye edildi. Toplamda da 790 vatandaş tahliye edildi. Konut olarak da 185 konut, 118 de yine tatil köyündeki konut olmak üzere 303 konutu boşaltıldı.