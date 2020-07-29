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Mersin'deki otobüs kazasında yaralanan 11 askerin tedavisi sürüyor

Mersin’in Mut ilçesinde 4 askerin şehit olduğu, 2 şoförün de hayatını kaybettiği otobüs kazasında yaralanan 11 askerin tedavisinin, kentteki hastanelerde devam ettiği bildirildi.

Mersin'in Mut ilçesinde 4 askerin şehit olduğu, 2 şoförün de hayatını kaybettiği otobüs kazasında yaralanan 11 askerin tedavisinin, kentteki hastanelerde devam ettiği bildirildi.


Kazanın ardından durumları ağır olduğu için ambulans helikopterler ve karayoluyla Mersin'deki çeşitli hastanelere sevk edilen yaralılardan 6'sının Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, 4'nün Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde, birinin ise Silifke Devlet Hastanesinde tedavisinin sürdüğü belirtildi. Silifke Devlet Hastanesine kaldırılan bir diğer yaralı askerin ise ailenin isteği üzerine Samsun Eğitim Araştırma Hastanesine nakledildiği öğrenildi.


Kaza sonrası Mut Devlet Hastanesine kaldırılan 15 asker ise dün taburcu edilmişti.

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