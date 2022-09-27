İhlas Haber Ajansı

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Mersin'deki saldırıda polis memuru Sedat Gezer şehit oldu

Mersin’de teröristlerin polisevine yönelik düzenlediği saldırıda yaralanan polis memuru Sedat Gezer şehit oldu.

Mersin'de teröristlerin polisevine yönelik düzenlediği saldırıda yaralanan polis memuru Sedat Gezer şehit oldu.


Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Mersin Polisevi Şube Müdürlüğü Koruma Büro Amirliğinde görevli polis memuru Sedat Gezer'in, Mersin Tece Polesevi nizamiye noktasına yapılan saldırı sonucu ağır yaralandığını, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu bildirdi.

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