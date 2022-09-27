İhlas Haber Ajansı

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Mersin'deki saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Mersin’de biri ağır, 2 polis memurunun yaralandığı polisevine yönelik saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

Mersin'de biri ağır, 2 polis memurunun yaralandığı polisevine yönelik saldırının görüntüleri ortaya çıktı.


Alınan bilgiye göre, olay yerine gelen bir kadın şüpheli önce tabanca ile güvenlik noktasına ateş açıyor, tekrardan geri dönerek yanında diğer kadın arkadaşıyla birlikte uzun namlulularla Tece Polisevi Nizamiye Nöbet Kulübesine ateş açmaya devam ediyor. Çatışmada saldırganlardan birinin yere düştüğü görülüyor.

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