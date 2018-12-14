Mersin'deki şehidin evi bayraklarla donatıldı

Adana-Mersin karayolunda araçları arızalanan meslektaşlarına yardım etmek isterken bir kamyonun çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Kıdemli Başpolis Turhan Kara'nın evi, bayraklarla donatıldı.

Acı haberin ardından şehidin merkez Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi Dirimkent Sitesi'ndeki evi önünde taziye çadırı kuruldu. Şehidin meslektaşları, şehit evini yalnız bırakmadı. Evin önünde çok sayıda polis aracı ve ambulans hazır bekledi. 30 yıllık polis memuru şehit Turhan Kara'nın evli ve 2 çocuk babası olduğu, çocuklarından birinin Hakkari'de uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.

Şehit Kara'nın cenazesinin bugün Muğdat Camii'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrasında Mezitli Mezarlığı'nda defnedileceği bildirildi.