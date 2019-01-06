İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mersin'deki silahlı kavgaya ilişkin 9 kişi gözaltına alındı

Mersin’de önceki gün iki grup arasında çıkan ve 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 9 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de önceki gün iki grup arasında çıkan ve 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 9 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Mezitli ilçesi Merkez Mahallesi Mustafa Şahin Camii önünde cuma namazı çıkışı iki grup arasında çıkan ve 5 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavgaya ilişkin çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 şüpheliyi gözaltına aldı.


Kız isteme meselesinden çıktığı belirlenen olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.