Mersin'deki şişman boksör heykeli espri konusu oldu

Sosyal medya kullanıcıları tarafından boks şampiyonu Sinan Şamil Sam'a ait olduğu öne sürülerek paylaşımda bulunulan, ancak 2013 Akdeniz Oyunları öncesi Mersin'e gelen Güney Koreli heykel sanatçısı Kim Won Geun tarafından yapıldığı ortaya çıkan şişman boksör heykeli, kentte espri konusu oldu.

Sosyal medyada yer alan 'Bu ne biçim heykel?' paylaşımının ardından ortaya çıkan tartışmalar ve bilgi kirliliği, heykel sanatçısının yanı sıra belediyeleri de hedef alan yorumlara neden oldu. Sosyal medya kullanıcılarından bir kısmı heykelin, boks şampiyonu Sinan Şamil Sam'a ait olduğunu öne sürünce tepkiler çığ gibi büyüdü, konu ulusal basında dahi yer aldı. Ancak gerçek çok geçmeden gün yüzüne çıktı. 2013 yılında Mersin'in ev sahipliğinde yapılan Akdeniz Oyunları öncesinde 8 farklı ülkeden heykel sanatçıları spor temalı taş heykel çalışmalarına katılmış, o sanatçılardan biri olan Güney Koreli heykel sanatçısı Kim Won Geun da kendine özgü bir üslupla, espri katarak ve karikatürize ederek şişman boksör heykelini yapmıştı.

"Vinci bile nakavt etti" paylaşımı yapıldı

9 yıla yakın süredir Mersin'in merkez Yenişehir ilçesindeki bir kavşağı süsleyen heykel, tüm bu tartışmaların ardından bu kez kentte espri konusu oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından, şişman boksör heykeline ilişkin, "Biz de kaldırmak istedik ama vinci bile nakavt etti. Sırf buna saygımızdan dokunmuyoruz artık" paylaşımı yapıldı.

Sanatçı açıklama yaptı

Öte yandan, heykel sanatçısı Kim Won Geun de sosyal medyada ve internet sitelerinde yer alan bu tarz haberlerin ardından açıklama yaparak, kimseyi sembolize etmeden iş yaptığını söyledi. Haberin yayınlandığı bir internet sitesindeki fotoğrafın altına yorum yapan Güney Koreli sanatçı, "Ünlü Türk boksörünün şu sıralar Türkiye'de sembolize edildiği yalan haberlerle pek çok Türk sorun yaşıyor. Kimseyi sembolize etmeden iş yapıyorum" açıklamasında bulundu.