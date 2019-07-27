Mersin'deki Suriyelilere iş arama becerileri eğitimi

İş Kulübü eğitimlerinde kursiyerlere, özgeçmiş hazırlama, beden dili, imaj yönetimi, mülakat teknikleri, mülakat canlandırmaları konularında uzmanlar tarafından ücretsiz uygulamalı eğitimler verildi. Profesyonel iş görüşmesi canlandırmalarının da yapıldığı eğitimin ardından kursiyerlere katılım sertifikası verildi.

İş kulübü çalışmalarına ilişkin bilgi veren Mersin İŞKUR İl Müdürü Vekili Halil Bozkurt, işsizlikle mücadele çerçevesinde dezavantajlı grupların istihdama katılması amacıyla iş kulübünün çalışmalarıyla iş arayanlara yol gösterdiğini, kadınların, engellilerin, iş gücü piyasasından uzak kalmış vatandaşların, gençlerin, geçici koruma altındakilerin işe girişlerinin önündeki engelleri kaldırmak üzere kişiye özgü çözümler sunduğunu ve katılımcıların iş hayatına bir adım önde hazırlandığını söyledi.