Mersin'deki Suriyelilere iş arama becerileri eğitimi

Mersin Çalışma ve İş Kurumu İş Kulübü, dezavantajlı gruplara yönelik eğitimlerine, Türk Kızılayı Mersin Toplum Merkezi, İLO, ACTED ile İŞKUR ve İŞKUR destekli Profesyonel İnsan Kaynakları Platformu (PİK) işbirliğinde geçici koruma altındaki Suriyelilere yönelik olarak verdiği işgücü piyasasına hazırlık eğitimleriyle devam ediyor.
İş Kulübü eğitimlerinde kursiyerlere, özgeçmiş hazırlama, beden dili, imaj yönetimi, mülakat teknikleri, mülakat canlandırmaları konularında uzmanlar tarafından ücretsiz uygulamalı eğitimler verildi. Profesyonel iş görüşmesi canlandırmalarının da yapıldığı eğitimin ardından kursiyerlere katılım sertifikası verildi.
İş kulübü çalışmalarına ilişkin bilgi veren Mersin İŞKUR İl Müdürü Vekili Halil Bozkurt, işsizlikle mücadele çerçevesinde dezavantajlı grupların istihdama katılması amacıyla iş kulübünün çalışmalarıyla iş arayanlara yol gösterdiğini, kadınların, engellilerin, iş gücü piyasasından uzak kalmış vatandaşların, gençlerin, geçici koruma altındakilerin işe girişlerinin önündeki engelleri kaldırmak üzere kişiye özgü çözümler sunduğunu ve katılımcıların iş hayatına bir adım önde hazırlandığını söyledi.